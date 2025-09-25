Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB ortak sınav tarihleri ne zaman?  1. dönem 1. yazılı sınav takvimi belli oldu

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte okullarda yapılan 1. dönem 1. yazılı sınav programı öğrenciler ve aileler tarafından ilgi konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MEB ortak sınav tarihleri ne zaman?  1. dönem 1. yazılı sınav takvimi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 00:30

ve öğrencileri için ortak merak edilmeye devam ediyor.

Yeni yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde ülke çapında 10 ortak yazılı sınav yapılması öngörülüyor.

Sınavlarda yer alacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar kavradığını göstermenin yanı sıra, öğrenme sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda da değerli veriler sağlayacak.

MEB ortak sınav tarihleri ne zaman?  1. dönem 1. yazılı sınav takvimi belli oldu

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca () ülke genelinde başlatılan ortak yazılı sınav uygulamasının 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacağı tarihler açıklandı.

Ülke geneli ortak yazılı sınav takvimine dair şu bilgiler aktarıldı:"Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te,

7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı,

8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba,

9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

MEB ortak sınav tarihleri ne zaman?  1. dönem 1. yazılı sınav takvimi belli oldu

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da,

6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da,

7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

ETİKETLER
#Eğitim
#meb
#ortaokul
#lise
#sınav takvimi
#ortak sınav
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.