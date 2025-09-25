MEB ortak sınav tarihleri ne zaman?  1. dönem 1. yazılı sınav takvimi belli oldu

Ortaokul ve lise öğrencileri için ortak sınav takvimi merak edilmeye devam ediyor.

Yeni eğitim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde ülke çapında 10 ortak yazılı sınav yapılması öngörülüyor.

Sınavlarda yer alacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar kavradığını göstermenin yanı sıra, öğrenme sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda da değerli veriler sağlayacak.

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ülke genelinde başlatılan ortak yazılı sınav uygulamasının 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacağı tarihler açıklandı.

Ülke geneli ortak yazılı sınav takvimine dair şu bilgiler aktarıldı:"Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te,

7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı,

8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba,

9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da,

6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da,

7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.