Memurlara yeni 3. zam teklifi belli oldu mu? Gözler saat 18.30'daki görüşmede

Son dakika memurlara 3. zam teklifi belli oluyor. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde kritik görüşmeler devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün saat 18.30’da memur sendikalarıyla bir araya gelerek hükümetin son teklifini masaya yatıracak. Önceki tekliflere ek olarak taban aylığa 1000 TL artış önerisi gündeme gelmişti. İşte memurlara yeni zam teklifi ile ilgili son detaylar…

Memurlara yeni 3. zam teklifi belli oldu mu? Gözler saat 18.30'daki görüşmede
18.08.2025
18.08.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendikaları ile toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında bugün 18.30’da bir araya gelecek. Görüşmede hükümetin yeni teklifinin ayrıntıları ve sendikaların talepleri ele alınacak.

MEMURLARA 3. ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN?

Toplu sözleşme sürecinde üçüncü teklif için kritik görüşme bugün gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, saat 18.30’da memur sendikalarıyla masaya oturacak. Bu toplantıda hükümetin önceki teklifine ek olarak hazırladığı yeni düzenlemeler görüşülecek. Taban aylığa ek 1000 TL artış önerisinin ardından gözler bu görüşmeden çıkacak kararlara çevrildi.

Memurlara yeni 3. zam teklifi belli oldu mu? Gözler saat 18.30'daki görüşmede

Süreç 31 Ağustos’a kadar devam edecek ve bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamaması halinde devreye girecek. Hakem Kurulu’nun alacağı karar kesin olacak ve hem memurlar hem de hükümet açısından bağlayıcı niteliğe sahip olacak. Bu nedenle görüşmenin önemi oldukça büyük.

Memurlara yeni 3. zam teklifi belli oldu mu? Gözler saat 18.30'daki görüşmede

MEMURLARA YENİ ZAM TEKLİFİ AÇIKLANDI MI?

Hükümetin ilk teklifinde 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılının her iki altı ayı için ise yüzde 4 oranında zam önerilmişti. Ancak sendikaların bu oranları kabul etmemesi üzerine yeni bir teklif hazırlandı. Ara müzakereler sonucunda taban aylığa ek 1000 TL zam önerisi gündeme geldi.

Memurlara yeni 3. zam teklifi belli oldu mu? Gözler saat 18.30'daki görüşmede

Bugün yapılacak toplantıda bu ek teklifin detayları netleştirilecek. Ayrıca sendikaların kira yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve taban aylığa yüksek tutarlı artış talepleri de ele alınacak. Hükümetin masaya getireceği yeni teklifin kapsamı, milyonlarca memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor.

MEMUR SENDİKALARI NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında artış talep ediyor. Ayrıca 2026 yılında taban aylığa 10 bin TL eklenmesi ve yüzde 10 refah payı verilmesi de talepler arasında yer alıyor. 2027 yılı için ise taban aylığa 7 bin 500 TL artış talebi bulunuyor.

Bunun yanı sıra sendikalar, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL’ye çıkarılmasını ve her ay 17 bin 600 TL kira yardımı verilmesini istiyor.

