Mersin Anamur yangın son dakika! Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı mı?

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın ile mücadele sürüyor. 15.45 civarında başlayan yangın Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bahçede çıkmıştı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede ormana sıçradı.

MERSİN ANAMUR YANGIN SON DAKİKA SON DURUM

Dün 15.45 civarında bir bahçede başlayan yangın kısa süre içerisinde ormana sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar ihbarda bulunurken ekipler olay yerine sevk edildi. Vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken 3 yangın söndürme helikopteri sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

MERSİN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Ekipler 13'ü arazöz, 1'i ilk müdahale aracı olmak üzere 37 araç ile 100'den fazla orman işçisi de sabah saatlerine kadar mücadele ederken yangının Ovabaşı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaşmasına engel olundu. Havanın aydınlanması ile helikopter desteği sağlanırken kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.

MERSİN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Mersin Anamur'da meydana gelen yangın henüz kontrol altına alınmazken ekiplerin çalışması sürüyor. Yöre sakinlerinden Fatih Özkan, "Rüzgarın etkisiyle söndürmek çok zor oluyor. Korucuk Köyü boşaltıldı, Ovabaşı Köyü’nün Boğaz Mahallesi boşaltıldı. Biz de kendi kuyumuzdan ekiplere destek olmak için arazözlere su dolduruyoruz, çünkü su alacakları yerler çok uzak. İnşallah yakın zamanda tamamen söner." ifadelerini kullandı.