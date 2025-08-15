Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay ve Mersin'de başlayan yangınlar fırtınanın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı. Hızla ilerleyen yangın nedeniyle Hatay'da bin 115 ve Mersin'de bin 851 kişi tahliye edildi. Mersin'in Anamur ve Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Mersin Valisi Atilla Toros, Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını bildirdi. Öte yandan Antakya ve Osmaniye’deki yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İşte orman yangınlarında son durum...