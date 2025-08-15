BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay ve Mersin'de başlayan yangınlar fırtınanın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı. Hızla ilerleyen yangın nedeniyle Hatay'da bin 115 ve Mersin'de bin 851 kişi tahliye edildi. Mersin'in Anamur ve Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Mersin Valisi Atilla Toros, Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını bildirdi. Öte yandan Antakya ve Osmaniye’deki yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İşte orman yangınlarında son durum...
ANAMUR'DA DA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Mersin'in Anamur ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdü.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığı yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde de ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı. Mersin Valisi Atilla Toros, Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını bildirmişti.
YANGINA MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları devam ediyor.