Mert Kömür kimdir nereli? Mert Kömür Milli Takım kadrosunda mı?

Augsburg, Bundesliga’nın 6. haftasında Wolfsburg’u 3 golle geçti, Mert Kömür ise performansıyla Almanya’da konuşulan isim oldu.

Türk oyuncu, Wolfsburg karşısında 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla takımına 3 puanı kazandırarak maçın en dikkat çeken ismi oldu.

MERT KÖMÜR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALACAK MI?

Türkiye formasını hiç terletmeyen Mert Kömür, 10 numara mevkiinde oynuyor.

Almanya U20 Milli Takımı’nda 7 kez sahaya çıkan genç yıldızın 1 gol ve 1 asist istatistiği bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Almanya’da forma giyen bu yetenekli oyuncuyu milli takıma kazandırmak amacıyla girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

MERT KÖMÜR KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Mert Kömür, 17 Temmuz 2005 tarihinde Almanya’nın Dachau kentinde doğdu.

Genç futbolcu, Premier Lig ve Bundesliga’daki birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.