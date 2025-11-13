Metehan Baltacı ne ceza aldı, kaç maç cezalı? Bahis soruşturmasında cezalar belli oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı'ya 45 gün ceza verirken Metehan Baltacı ne kadar ceza aldı araştırılıyor.

METEHAN BALTACI NE CEZA ALDI, KAÇ MAÇ CEZALI?

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

METEHAN BALTACI NE KADAR CEZA ALDI?

Bugün yapılan açıklamaya göre Baltacı, 9 ay ceza verildi. Açıklama şöyle oldu:

"7- METEHAN BALTACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."

