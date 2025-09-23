Metrobüs neden çalışmıyor, sorun mu var 23 Eylül? Metrobüs seferlerinde gecikme

23 Eylül Salı günü meydana gelen metrobüs kazasının ardından sorun mu var araştırıldı. Erken saatlerde iki metrobüsün kaza yapması sonucunda araçlarda gecikme yaşandı.

METROBÜS NEDEN ÇALIŞMIYOR, SORUN MU VAR SON DAKİKA?

Bugün metrobüs hattında iki metrobüsün çarpışmasının ardından seferler gecikmeli olarak yaşanıyor. 23 Eylül Salı günü Acıbadem durağında yaşanan kaza sonrasında hatta sorun yaşandı. Acıbadem metrobüs durağında bekleyen bir metrobüse arkadan çarpması sonucunda seferlerde gecikme yaşanıyor. Kısa süre içerisinde hatların düzelmesi bekleniyor.

ACIBADEM METROBÜS KAZASI SON DAKİKA

