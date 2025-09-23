Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Metrobüs neden çalışmıyor, sorun mu var 23 Eylül? Metrobüs seferlerinde gecikme

Bugün metrobüs hattında yaşanan kaza sonrasından sonra seferlerde gecikme yaşanıyor. Son dakika metrobüs kazası sonrasında neden çalışmıyor merak edildi. 23 Eylül günü Acıbadem metro durağında kaza sonrası aksama yaşanıyor.

23.09.2025
23.09.2025
23.09.2025

23 Eylül Salı günü meydana gelen metrobüs kazasının ardından sorun mu var araştırıldı. Erken saatlerde iki metrobüsün kaza yapması sonucunda araçlarda gecikme yaşandı.

METROBÜS NEDEN ÇALIŞMIYOR, SORUN MU VAR SON DAKİKA?

Bugün metrobüs hattında iki metrobüsün çarpışmasının ardından seferler gecikmeli olarak yaşanıyor. 23 Eylül Salı günü Acıbadem durağında yaşanan kaza sonrasında hatta sorun yaşandı. Acıbadem metrobüs durağında bekleyen bir metrobüse arkadan çarpması sonucunda seferlerde gecikme yaşanıyor. Kısa süre içerisinde hatların düzelmesi bekleniyor.

Metrobüs neden çalışmıyor, sorun mu var 23 Eylül? Metrobüs seferlerinde gecikme

ACIBADEM METROBÜS KAZASI SON DAKİKA

23 Eylül Salı günü meydana gelen metrobüs kazası sonrasında hatlarda gecikme yaşanıyor. İki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazanın ardından ekipler olay yerine sevk edilirken, seferlerde de aksama yaşandı. İstanbul 'de bir metrobüs Acıbadem metrobüs durağındaki son dakika kazadan sonra ekipler olay yerine sevk edildi.

