Mevlid Kandili mesajları! Resimli, dualı Mevlid Kandili sözleri anneye, babaya, abiye, kardeşe...

2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili yarın gerçekleşecek. Duaların edileceği mübarek güne kısa süre kala anneye, babaya, arkadaşa göndermek için Mevlid Kandili mesajları ve sözleri araştırıldı.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI KISA VE UZUN DUYGUSAL ANNEYE BABAYA KARDEŞE

Anneciğim, dualarımın en güzeli senin için. Mevlid Kandilin mübarek olsun.

Hayatımın ışığı, canım annem, bu mübarek gecede dualarım seninle. Kandilin kutlu olsun.

Anne duası kabul olur derler. Benim dualarım da senin huzurun ve sağlığın için. Kandilin mübarek olsun.

Gecelerin en güzeli, gönlün en temizine… Anneciğim, kandilin kutlu olsun.

Anne sevgisi gibi sınırsız rahmet dolsun gönlüne bu mübarek gecede.

Sen benim en kıymetli duamsın. Mevlid Kandilin mübarek olsun anneciğim.

Rabbim sana sağlık, huzur ve uzun ömür nasip etsin. Kandilin kutlu olsun annem.

Anne yüreği kadar temiz olan bu gecede dualarım senin için.

Senin varlığın en büyük nimettir bana. Mevlid Kandilin mübarek olsun anneciğim.

Dualarımda her zaman olduğun gibi bu gece de varsın. Kandilin kutlu olsun.

Canım babam, bana yol gösteren ışığım, Mevlid Kandilin mübarek olsun.

Baba duası, evladın yolunu açar. Senin duaların hep benimle. Kandilin kutlu olsun.

Bu mübarek gece Rabbim sana sağlık ve huzur versin. Kandilin kutlu olsun babacığım.

Bana doğruyu, dürüstlüğü öğreten canım babam, Mevlid Kandilin mübarek olsun.

Gönlümdeki kahramanım, dualarımda hep varsın. Kandilin kutlu olsun babam.

Rabbim kalbine huzur, ömrüne bereket versin. Kandilin mübarek olsun.

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ ARKADAŞA

Mevlid Kandilin rahmet, bereket ve huzur getirsin.

Kandil gecen nurla dolsun, kalbin huzurla buluşsun.

Bu mübarek gecede duaların kabul olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Kandilin mübarek olsun.

Kandilin kalbine ışık, ömrüne huzur getirsin.

Bu mübarek gece tüm güzellikleriyle sana şifa ve mutluluk getirsin.

Rabbim kalbini nurla doldursun. Kandilin kutlu olsun.

Kandilin rahmet ve bereket getirsin, gönlün huzurla dolsun.

KARDEŞE ABLAYA ABİYE MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI KISA

Canım kardeşim, Mevlid Kandilin mübarek olsun, duaların kabul olsun.

Rabbim kalbine huzur, ömrüne bereket versin kardeşim. Kandilin kutlu olsun.

Bu mübarek gece gönlün nurla dolsun. Kardeşim kandilin mübarek olsun.

İyi ki varsın, iyi ki kardeşimsin. Mevlid Kandilin kutlu olsun.

Rabbim sana hayırlı ömürler, huzurlu günler nasip etsin. Kandilin mübarek olsun.

Kardeşim, kandil gecesi dualarımın en güzelinde sen varsın.

UZUN VE DUYGUSAL MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ

Bu mübarek Mevlid Kandili gecesinde gönlümüzden geçen tüm dualar kabul, kalplerimiz huzurla dolsun. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Kandilin mübarek olsun.

Kandil geceleri, kalplerin birleştiği, duaların kabul olduğu en özel zamanlardır. Senin için ettiğim dualar bu gecede göğe yükselsin. Mevlid Kandilin kutlu olsun.

Peygamberimizin dünyaya gelişini kutladığımız bu mübarek gecede gönlün nurla, kalbin huzurla dolsun. Rabbim dualarını kabul eylesin. Kandilin mübarek olsun.

Bu gece, Efendimizin dünyaya teşrif ettiği mukaddes bir zamandır. Rabbim bizlere onun yolundan gitmeyi nasip etsin. Mevlid Kandilin mübarek olsun.

Kandiller, kalplerin sevgiyle, duaların huzurla dolduğu gecelerdir. Rabbim sana gönül ferahlığı, sağlık ve mutluluk nasip etsin.