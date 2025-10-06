Muğlaspor Erbaaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? TFF 2. Lig'de mücadele

Kategoriler
TFF 2. Lig'in 7. haftasında oynanacak olan maçlar arasında Muğlaspor - Erbaaspor maçı yer alırken taraftarlar nereden izlenir sorusuna cevap aramaya başladı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Bucaspor 1928, Kepezspor ve İnegölspor'u yenen Muğlaspor bugün Erbaaspor ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabakanın saati 19.00 olarak belirlenirken canlı olarak yayınlanacak. Ligde 11 puanla 5. sırada yer alan takım, Bodrum İlçe Stadı'nda rakibini ağırlayacak. Karşılaşma Sıfır TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
TFF 2. Lig'in 7. haftasında oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlarken Sıfır TV Youtube ekranlarında yayınlanacak. 7. haftada Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak olan maçın hakemi Muhammed Taha Onat olacak. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Muğlaspor, ligde 5. sırada mücadelesine devam ediyor.
Ligde 7. hafta maçları oynanırken güncel puan durumu şöyle:
Petrolspor – 21
Şanlıurfaspor – 19
Ankaraspor – 14
Adana 1954 – 12
Muğlaspor – 11
Elazığspor – 11
İskenderun – 10
İnegölspor – 10
Kastamonuspor 1966 – 9
Erbaaspor – 8
24 Erzincanspor – 8
Beyoğlu Yeni Çarşı – 7
Beykoz Anadolu – 7
Karacabey Belediye Spor – 7
Ankaragücü – 5
Kepez Belediyespor – 5
Altınordu – 3
Karaman FK – 2
Bucaspor 1928 – 1