 Hüseyin Bahcivan

Murat Salar kimdir, nereli? Sadettin Saran'ın Fenerbahçe yönetim kuruluna katıldı

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu listesini açıklamıştı. Sadettin Saran'ın yönetim kuruluna Murat Salar'ın katıldığı açıklandı. Vatandaşlar tarafından Murat Salar kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılıyor.

Murat Salar kimdir, nereli? Sadettin Saran'ın Fenerbahçe yönetim kuruluna katıldı
12.09.2025
12.09.2025
Fenerbahçe yeni bir başkan seçim sürecine giriyor. Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran yönetim kurulu listesini geçtiğimiz günlerde divan kuruluna teslim etmişti.

Murat Salar'ın da Sadettin Saran'ın yönetim kuruluna katıldığı açıklandı. Taraftarlar tarafından Murat Salar kimdir, nereli sorularının cevapları merak ediliyor.

MURAT SALAR KİMDİR?

Murat Salar 1971 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dünyaya geldi. Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü 1994 yılında tamamladı.

Finans alanındaki kariyerine Price Waterhouse Coopers'ta başlayan Murat Salar, daha sonra Anadolu Grubu'nda 14 yıl üst düzey yöneticilik yaptı. Anadolu Grubu'ndaki görevinin ardından Bosphorus Capital Porttföy Yönetim A.Ş.'yi kurdu. Şirket 2015 yılında Azimut International tarafından satın alındı. Murat Salar Azimut Portföy'de 2016 yılından beri genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Murat Salar evli ve iki çocuk babasıdır.

Murat Salar kimdir, nereli? Sadettin Saran'ın Fenerbahçe yönetim kuruluna katıldı

MURAT SALAR FENERBAHÇE'DE GÖREVİ NE OLACAK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Murat Salar, Sadettin Saran'ın yönetiminde finanstan sorumlu asbaşkan olarak görev yapacak.

Murat Salar 30-31 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulu listesinde yer almıştı.

