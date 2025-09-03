Menü Kapat
No system is safe bildirimi nedir telefonum hacklendi mi?

Sosyal medyada Fenerbahçe SK, İş Bankası Nays ve Domino's Pizza aplikasyonlarının ele geçirildiğine dair çok sayıda paylaşım yapıldı.

No system is safe bildirimi nedir telefonum hacklendi mi?
Sosyal medyada pek çok kişi 'No system is safe' mesajı aldıklarını belirten gönderilerde bulundu.

, ve Dominos aplikasyonlarının hacklendiği öne sürüldü.

Sosyal medyada gündemde yer alan konuyla ilgili Fenerbahçe ve İş Bankası'ndan duyuru geldi.

Sosyal medyada dolaşan mesaj ile ilgili 'hack' iddiası gündeme oturdu.

No system is safe bildirimi nedir telefonum hacklendi mi?

Kullanıcıların paylaştığına göre, bu bildirimin ardından kimi uygulamalarda kısa süreli erişim sıkıntıları da yaşandı.

Uygulamaların çökmesi yahut verilerin sızdırıldığına ilişkin bir kanıta rastlanmasa da, farklı markaların aplikasyonlarında aynı anda benzer mesajın görülmesi “organize bir olasılığını” gündeme taşıdı.

No system is safe bildirimi nedir telefonum hacklendi mi?

Fenerbahçe’den yapılan duyuruda “Bazı dijital mecralarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İş Bankası’ndan gelen açıklamada ise “Mesaj gönderen, çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet sağlayan bir şirketin yazılımında yaşanan aksaklıktan kaynaklanmaktadır” denildi.

Yetkililerin açıklamalarına rağmen saldırının boyutu ve muhtemel etkileri henüz kesinleşmiş değil.

Sıkça Sorulan Sorular

“No system is safe” bildirimi neden aynı anda birçok uygulamada görüldü?
Uzmanlara göre, bildirimi gönderen altyapı sağlayıcı şirketin yazılımında yaşanan bir sorun farklı uygulamalarda aynı anda benzer mesajların çıkmasına yol açtı. Ancak bazı kullanıcılar bunun organize bir siber saldırı olabileceğini düşünüyor ve olayın gerçek boyutu henüz tam olarak netleşmiş değil.
ETİKETLER
#siber saldırı
#iş bankası
#Fenerbahçe
#Dominos
#Uygulama Hack
#Errisim Sorunu
#Aktüel
