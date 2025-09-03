No system is safe bildirimi nedir telefonum hacklendi mi?

Sosyal medyada pek çok kişi 'No system is safe' mesajı aldıklarını belirten gönderilerde bulundu.

Fenerbahçe, İş Bankası ve Dominos aplikasyonlarının hacklendiği öne sürüldü.

Sosyal medyada gündemde yer alan konuyla ilgili Fenerbahçe ve İş Bankası'ndan duyuru geldi.

Sosyal medyada dolaşan mesaj ile ilgili 'hack' iddiası gündeme oturdu.

Kullanıcıların paylaştığına göre, bu bildirimin ardından kimi uygulamalarda kısa süreli erişim sıkıntıları da yaşandı.

Uygulamaların çökmesi yahut verilerin sızdırıldığına ilişkin bir kanıta rastlanmasa da, farklı markaların aplikasyonlarında aynı anda benzer mesajın görülmesi “organize bir siber saldırı olasılığını” gündeme taşıdı.

Fenerbahçe’den yapılan duyuruda “Bazı dijital mecralarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İş Bankası’ndan gelen açıklamada ise “Mesaj gönderen, çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet sağlayan bir şirketin yazılımında yaşanan aksaklıktan kaynaklanmaktadır” denildi.

Yetkililerin açıklamalarına rağmen saldırının boyutu ve muhtemel etkileri henüz kesinleşmiş değil.