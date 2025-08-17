Menü Kapat
28°
 Erdem Avsar

Öğretmenlere kıyafet kuralı var mı? Öğretmenler okullarda nasıl giyinecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki saygınlığını ve eğitim kalitesini artırma hedefiyle 81 ilde uygulanacak yeni kılık kıyafet kurallarını belirleyen bir genelge yayımladı.

Öğretmenlere kıyafet kuralı var mı? Öğretmenler okullarda nasıl giyinecek?
17.08.2025
17.08.2025
, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında önemli bir adım attı.

Bakanlık, öğretmenlerin uyması gereken kılık kıyafet kurallarına ilişkin yeni bir genelge yayımlayarak düzenlemeleri 81 ile genişletti.

Öğretmenlere kıyafet kuralı var mı? Öğretmenler okullarda nasıl giyinecek?

ÖĞRETMENLERE KIYAFET KURALI VAR MI?

Geçtiğimiz yıl pilot olarak başlatılan kılık kıyafet yönetmeliği, bu yıl Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak şekilde genişletildi.

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından ağustos ayında okullara gönderilen genelge ile öğretmenlerin giyim standartlarına ilişkin çerçevenin korunduğu ve bazı küçük değişikliklerle uygulamaya devam edileceği belirtildi.

Bu kuralların, eğitimin kalitesine doğrudan etki eden unsurlar arasında yer aldığı ifade edilirken, öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve eğitim kurumlarının itibarının korunması hedefleniyor.

Eğitimcilerin, giyim tarzlarıyla öğrencilere örnek teşkil etmelerinin önemi üzerinde duruldu.

Düzenleme, öğretmenlerin profesyonel kimliklerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

MEB genelgesinde öğretmenlerden tam olarak ne giymeleri isteniyor?
Genelge, belirli bir kıyafet türü (örneğin ceket, kravat) belirtmemektedir. Bunun yerine, öğretmenlerin "toplumsal ahlak kurallarına uygun" ve "mesleğin ciddiyetini yansıtan" kıyafetler giymeleri gerektiğini ifade eden genel bir ilke ortaya koymaktadır.
