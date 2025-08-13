Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Okul kıyafetleri değişecek mi? 2025 okul kıyafeti yönetmeliği belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından okul kıyafetlerinde yapılacak olan yeni kapsamlı değişikliğin detayları paylaşıldı. Bakan Tekin'in açıklamalarının ardından veliler okul kıyafetleri değişecek mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 2025 yılında uygulanacak olan okul kıyafeti yönetmeliğinin detayları belli oldu.

Okul kıyafetleri değişecek mi? 2025 okul kıyafeti yönetmeliği belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül tarihinde başlayacak. Okulların açılmasına 1 aydan kısa bir süre kalmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin okul hazırlıkları da başladı.

Okul hazırlıkları kapsamında kıyafetleri almak isteyen veliler okul kıyafetlerinin değişip değişmeyeceğini araştırıyor.

Okul kıyafetleri değişecek mi? 2025 okul kıyafeti yönetmeliği belli oldu

OKUL KIYAFETLERİ DEĞİŞECEK Mİ 2025?

Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanan bilgilere göre okul kıyafetlerinde değişikliğe gidiliyor. Bir süredir ilkokul, ortaokul ve liselerde serbest kıyafet uygulamasına geçilmişti. Ancak velilerin şikayetçi olduğu bu uygulama artık değişiyor.

Bakan Tekin tarafından açıklanan bilgilere göre artık okul kıyafetlerinde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacağı ve bu kıyafetlerin 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değişmeyeceği açıklandı.

Okul kıyafetleri değişecek mi? 2025 okul kıyafeti yönetmeliği belli oldu

Bakan Tekin'in konuyla ilgili açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek."

Okul kıyafetleri değişecek mi? 2025 okul kıyafeti yönetmeliği belli oldu

OKULLARDA SERBEST KIYAFET KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte artık okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırılmıştır. Öğrenciler okullar tarafından belirlenen tek tip üniformayı giyecekler.

#milli eğitim bakanlığı
#meb
#yusuf tekin
#Okul Kıyafetleri
#Yeni Okul Kıyafeti
#Serbest Kıyafet
#2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı
#Aktüel
