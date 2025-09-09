Onana uçağı Trabzon'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Trabzonspor için sağlık kontrollerine girecek

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Manchester United'ın kalecisi Andre Onana ile anlaşma sağladı. Bordo-mavililer sağlık kontrolleri ve resmi imzalar için Kamerunlu eldiveni Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Taraftarlar tarafından Andre Onana'nun uçağı Trabzon'a ne zaman, saat kaçta geleceği araştırılmaya başlandı.

ONANA UÇAĞI TRABZON'A NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Onana'nın uçağı 11 Eylül 2025 Perşembe günü Trabzon'a gelecek.

Onana sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a resmi olarak imza atacak.

TRABZONSPOR ONANA'YA NE KADAR MAAŞ ÖDEYECEK?

Trabzonspor, Onana'yı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Kamerunlu eldiven için bordo-mavililer, Manchester United'a herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. Trabzonspor sadece Onana'nın maaşını karşılayacak. Onana'nın, Trabzonspor'dan ne kadar maaş alacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

ONANA BONSERVİS DEĞERİ, İSTATİSTİKLERİ

Onana geçtiğimiz sezon Manchester United'ın 50 maçta kalesini korudu. Bu karşılaşmaların 11'ini gol yemeden tamamlayan Onana'nın, Transfermarkt'ın 30 Mayıs 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre 25 milyon Euro değeri bulunuyor.

ONANA FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trabzonspor, Onana'yı Fenerbahçe maçına yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kamerunlu eldivenin Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanması bekleniyor.