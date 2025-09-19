Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Orkun Kökçü Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? BJK Göztepe maçında yer almadı

Bu akşam Süper Lig'de oynanacak olan Göztepe Beşiktaş maçına saatler kala Orkun Kökçü neden oynamıyor merak edildi. Ligde şampiyonluk yarışı sürerken bu akşam BJK Göztepe karşılaşması oynanacak.

19.09.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 14:35

Trendyol 'in 6. haftasında oynanacak olan maçının kadrosunda 'nün yer almaması üzerine neden yok merak edildi.

ORKUN KÖKÇÜ GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ın sevilen oyuncusu Orkun Kökçü, kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle bu akşam oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek. Heyecanla beklenen mücadelede Kökçü bugün cezalı olması nedeniyle yer almayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER CEZALI?

Bu akşam oynanacak olan Göztepe BJK maçında Kökçü, kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle yer alamazken 2 isim de de sakatlık bulunuyor. Beşiktaş bu akşam 3 eksikle sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11


Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

