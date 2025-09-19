Orkun Kökçü Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? BJK Göztepe maçında yer almadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Göztepe Beşiktaş maçının kadrosunda Orkun Kökçü'nün yer almaması üzerine neden yok merak edildi.

ORKUN KÖKÇÜ GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ın sevilen oyuncusu Orkun Kökçü, kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle bu akşam oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek. Heyecanla beklenen mücadelede Kökçü bugün cezalı olması nedeniyle yer almayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER CEZALI?

Bu akşam oynanacak olan Göztepe BJK maçında Kökçü, kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle yer alamazken 2 isim de de sakatlık bulunuyor. Beşiktaş bu akşam 3 eksikle sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11



Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.