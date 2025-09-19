Orkun Kökçü Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? BJK Göztepe maçında yer almadı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Göztepe Beşiktaş maçının kadrosunda Orkun Kökçü'nün yer almaması üzerine neden yok merak edildi.
Beşiktaş'ın sevilen oyuncusu Orkun Kökçü, kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle bu akşam oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek. Heyecanla beklenen mücadelede Kökçü bugün cezalı olması nedeniyle yer almayacak.
Bu akşam oynanacak olan Göztepe BJK maçında Kökçü, kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle yer alamazken 2 isim de de sakatlık bulunuyor. Beşiktaş bu akşam 3 eksikle sahaya çıkacak.
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.