Osimhen Frankfurt Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Maç kafilesinde yer almadı

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının son maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray bugün Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak.

Almanya'da oynanacak olan mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. Kadronun açıklanmasının ardından Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçında Osimhen neden yok, oynamıyor soruları gündeme geldi.

OSİMHEN FRANKFURT - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Victor Osimhen, Afrika dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Nijerya - Ruanda maçında sakatlandı. Sarı-kırmızılı yönetim tarafından yapılan açıklamaya göre Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerileme ve kanama tespit edildi.

Osimhen sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Frankfurt - Galatasaray maçında oynamıyor.

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Victor Osimhen'in tedavisinin önümüzdeki günlerde sona ermesi ve Süper Lig'in 6. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Konyaspor maçına ilk 11 olarak başlaması bekleniyor.

Galatasaray tarafından Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."