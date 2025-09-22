Osimhen Galatasaray Konyaspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanacak olan Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin ardından sona erecek. Saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Konyaspor maçında Victor Osimhen'in oynamayacağı ortaya çıktı.

Taraftarlar tarafından Victor Osimhen Galatasaray - Konyaspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

OSİMHEN GALATASARAY - KONYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, mili arada sakatlık geçirmişti. Nijerya - Ruanda maçında sakatlanan Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerileme ve kanama tespit edilmişti. Ağrıları devma ettiği için Osimhen'in Galatasaray - Konyaspor maçında oynamayacağı tahmin ediliyor.

Yıldız forvet son yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken daha sonrasında ise bireysel çalışmalarını sürdürmüştü.

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU

Galatasaray tarafından Osimhen'in sakatlık durumuyla ilgili yapılan son açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."