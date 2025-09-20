Menü Kapat
Osimhen Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Victor Osimhen’in sahalara döneceği tarih belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk, Frankfurt karşılaşmasının kadrosuna dâhil etmediği Victor Osimhen’in sahalara döneceği zaman belli oldu. Osimhen’in Liverpool maçına yetişip yetişemeyeceği de sorgulanıyor.

Osimhen Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sahalara döneceği tarih belli oldu
Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığın ardından yeşil çimlere ne zaman geri döneceği merakla araştırılan ’in sahalara dönüş tarihi bekleniyor.

Rekor ücretle transfer edilen yıldız futbolcunun ayak bileğindeki bağlarda orta derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

Osimhen Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sahalara döneceği tarih belli oldu

Uygulanan yoğun tedavi programına rağmen Eintracht Frankfurt maçına yetiştirilemeyen oyuncunun son hali taraftarın ilk gündemi haline geldi.

Victor Osimhen geçen sezondan bu yana giydiği formasıyla 44 resmi müsabakada görev alırken 39 gol kaydetti ve 8 asist yaptı. Osimhen, bu sezon ise 3 resmi mücadelede 2 gol attı.

Osimhen Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sahalara döneceği tarih belli oldu

OSİMHEN GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Teknik adam Okan Buruk’un ağrıları sebebiyle Almanya’ya götürmediklerini açıkladığı Osimhen’in ligde pazartesi günü Konyaspor ile yapılacak maçta da riske edilmesi beklenmiyor.

Victor Osimhen'in geri dönüşünün takıma hem mental açıdan hem de oyun performansı bakımından olumlu yansıyacağı ifade edildi.

Nijeryalı forvetin, 30 Eylül Salı günü 'la oynanacak 'ndeki ilk iç saha karşılaşmasında sahaya çıkması öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Osimhen Konyaspor mücadelesinde oynayacak mı?
Hayır, teknik direktör Okan Buruk oyuncuyu riske etmeyecek ve ligdeki Konyaspor maçında forma vermeyecek.
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#sakatlık
#liverpool
#victor osimhen
#Dönüş Tarihi
#Aktüel
