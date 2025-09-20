Osimhen Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Victor Osimhen’in sahalara döneceği tarih belli oldu

Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığın ardından yeşil çimlere ne zaman geri döneceği merakla araştırılan Victor Osimhen’in sahalara dönüş tarihi bekleniyor.

Rekor ücretle transfer edilen yıldız futbolcunun ayak bileğindeki bağlarda orta derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

Uygulanan yoğun tedavi programına rağmen Eintracht Frankfurt maçına yetiştirilemeyen oyuncunun son hali taraftarın ilk gündemi haline geldi.

Victor Osimhen geçen sezondan bu yana giydiği Galatasaray formasıyla 44 resmi müsabakada görev alırken 39 gol kaydetti ve 8 asist yaptı. Osimhen, bu sezon ise 3 resmi mücadelede 2 gol attı.

OSİMHEN GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Teknik adam Okan Buruk’un ağrıları sebebiyle Almanya’ya götürmediklerini açıkladığı Osimhen’in ligde pazartesi günü Konyaspor ile yapılacak maçta da riske edilmesi beklenmiyor.

Victor Osimhen'in geri dönüşünün takıma hem mental açıdan hem de oyun performansı bakımından olumlu yansıyacağı ifade edildi.

Nijeryalı forvetin, 30 Eylül Salı günü Liverpool'la oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iç saha karşılaşmasında sahaya çıkması öngörülüyor.