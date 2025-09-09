Osimhen kaç hafta yok, ne kadar oynamayacak? Osimhen sakatlık durumu açıklandı

Galatasaray'ın bu sezon Napoli'den rekor bir bonservis ile kadrosuna kattığı Victor Osimhen, milli arada sakatlandı. Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Nijerya - Ruanda maçında sakatlanan Osimhen, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Osimhen kaç hafta yok, ne kadar oynamayacak soruları gündeme geldi.

OSİMHEN SAĞLIK DURUMU

Galatasaray, Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerileme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Gerekli tedavilerin başladığını belirten sarı-kırmızılı kulüp en kısa sürede sahalara geri döneceğini belirtti.

Galatasaray tarafından Osimhen'in sakatlık durumuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK, NE KADAR OYNAMAYACAK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Osimhen 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Nijeryalı yıldız golcü 13 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Eyüpspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk maçları kapsamında 18 Eylül 2025 tarihinde oynanacak olan Frankfurt - Galatasaray maçında ise oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.