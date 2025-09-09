Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Osimhen kaç hafta yok, ne kadar oynamayacak? Osimhen sakatlık durumu açıklandı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Nijerya - Ruanda maçında sakatlanmıştı. İstanbul'a gelen Osimhen'in sağlık durumu açıklandı. Taraftarlar tarafından Osimhen kaç hafta yok, ne kadar oynamayacağı merak ediliyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
13:26
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
13:29

'ın bu sezon Napoli'den rekor bir bonservis ile kadrosuna kattığı , milli arada sakatlandı. Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Nijerya - Ruanda maçında sakatlanan Osimhen, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Osimhen kaç hafta yok, ne kadar oynamayacak soruları gündeme geldi.

OSİMHEN SAĞLIK DURUMU

Galatasaray, Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerileme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Gerekli tedavilerin başladığını belirten sarı-kırmızılı kulüp en kısa sürede sahalara geri döneceğini belirtti.

Galatasaray tarafından Osimhen'in durumuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK, NE KADAR OYNAMAYACAK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Osimhen 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Nijeryalı yıldız golcü 13 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak olan - Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Osimhen'in 'nin lig aşamasının ilk maçları kapsamında 18 Eylül 2025 tarihinde oynanacak olan Frankfurt - Galatasaray maçında ise oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

