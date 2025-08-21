Panathinaikos Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Samsunspor engel olamadı

İstanbul
Panathinaikos ile Samsunspor UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ilk maçında kozlarını paylaştı.
Atina'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.
51. dakikada kornerde kafa vuruşuyla gol atan Tomasson, Samsunspor'u öne geçti.
Samsunspor'un, 27 yıl sonra Avrupa kupalarındaki ilk golünü Tomasson kaydetmiş oldu.
Ev sahibi ekip, 66. dakikada Kiriakopoulos'un golüyle skora denge getirdi.
Maçtaki son sözü ise dakika 74’te Palmer Brown söyledi.
Kalan dakikalarda başka gol kaydedilmedi ve Panathinaikos sahadan galibiyetle ayrıldı.
Rövanş mücadelesi 28 Ağustos'ta Samsun'da oynanacak.