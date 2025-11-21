Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Partizan Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague'de bugün karşılaşacaklar

THY EuroLeague'nin 12. haftası kapsamında bugün temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak seriyi devam ettirmek istiyor. Taraftarlar tarafından Partizan - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşmanın hakem kadrosu ve canlı yayın bilgileri açıklandı.

Partizan Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague'de bugün karşılaşacaklar
21.11.2025
21.11.2025
saat ikonu 20:07

Son şampiyon temsilcimiz , THY 'de 12. hafta karşılaşmlaarı kapsamında bugün ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Partizan - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu açıklandı.

Partizan Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague'de bugün karşılaşacaklar

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan BElgrade Arena'da düzenlenecek olan Partizan - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak.

Sezona iyi başlamayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son 3 maçta da galibiyet aldı. Galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, Partizan'ı da deplasmanda yenerek seriyi devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe Beko güncel olarak puan tablosunda 9. sırada yer alıyor.

Partizan Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague'de bugün karşılaşacaklar

Partizan ise bu sezon oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. Son 3 maçta ise sadece 1 galibiyeti bulunan Partizan, 17. sırada bulunuyor.

Partizan Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague'de bugün karşılaşacaklar

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague'in 12. haftası kapsamında oynanacak olan Partizan - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko bu zamana kadar Partizan ile 10 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 5'inde ise temsilcimiz galibiyet ile ayrıldı.

#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#partizan
#euroleague
#s sport plus
#Belgrad Arena
#Aktüel
