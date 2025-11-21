Partizan Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague'de bugün karşılaşacaklar

Son şampiyon temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 12. hafta karşılaşmlaarı kapsamında bugün Partizan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Partizan - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu açıklandı.

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan BElgrade Arena'da düzenlenecek olan Partizan - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Sezona iyi başlamayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son 3 maçta da galibiyet aldı. Galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, Partizan'ı da deplasmanda yenerek seriyi devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe Beko güncel olarak puan tablosunda 9. sırada yer alıyor.

Partizan ise bu sezon oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. Son 3 maçta ise sadece 1 galibiyeti bulunan Partizan, 17. sırada bulunuyor.

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague'in 12. haftası kapsamında oynanacak olan Partizan - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko bu zamana kadar Partizan ile 10 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 5'inde ise temsilcimiz galibiyet ile ayrıldı.