Passolig tamamen kalktı mı? Maç bileti nasıl alınır?

Passolig maç biletlerini kolayca alma olanağı sunan ve aynı zamanda taraftarlara özel avantajlar sağlayan bir kart sistemi olarak hizmet veriyordu.

PASSOLİG TAMAMEN KALKTI MI?

Passolig sistemi henüz tamamen kaldırılmadı.

Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir uygulamayla maçlara giriş süreçlerini kolaylaştırdı.

Bu kapsamda Passolig’in yanında artık T.C. kimlik kartlarına e-bilet yüklenerek maçlara giriş yapılacak.

MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINACAK?

Kulüplerin anlaşmalı olduğu bilet satış firmalarından maç biletleri temin edilebiliyor.

Passolig ve Pasotaraftar kartı sahipleri de ayrıca e-biletlerini passo.com.tr üzerinden temin edebiliyor.

Passolig kartı, Pasotaraftar kartı veya T.C. kimlik kartına yüklenen elektronik bilet maçlara giriş için kullanılabiliyor.