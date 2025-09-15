Pastırma sıcakları ne zaman 2025? Sıcaklıkların yükseleceği tarih belli oldu

Pastırma sıcaklıkları genel olarak sonbahar mevsiminde yaşanan sıcaklık artışıdır. Yaz aylarının sona ermesi ve sonbahar mevsiminin başlamasına birlikte düşen hava sıcaklıkları, pastırma sıcaklıklarında tekrardan yükselişe geçer.

Bu dönemde kışın soğuk havası yerine ılık ve güneşli günler yaşanır. Vatandaşlar tarafından pastırma sıcaklıkları ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

PASTIRMA SICAKLIKLARI NE ZAMAN 2025?

Pastırma yazı genel olarak sonbahar mevsiminin sonunda, kışın başlamasından hemen önce gerçekleşir. Genel olarak ekim ayının sonu gibi başlayan pastırma sıcaklıkları kasım ayının ortasına kadar devam eder.

Pastırma yazında hava sıcaklıkları yükselmeye başlar ve gündüzler güneşli ve hafif rüzgarlı geçer. Geceleri ise serin ve ayaz görülebilir.

PASTIRMA SICAKLIKLARI NE KADAR SÜRER?

Ekim ayının sonlarında başlayan pastırma sıcaklıkları genel olarak 2-3 hafta arasında sürmektedir. Kasım ayının ortasında pastırma sıcaklıklarının etkisi geçer ve havalar soğumaya başlar.

PASTIRMA SICAKLIKLARI NEDİR?

Pastırma sıcaklıkları sonbahar mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi anlamına gelir. Ekim ayı ortalarında yaşanan bu ani sıcaklık artışı pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için en ideal dönemdir. Bu sebepten dolayı da halk arasında bu sıcaklık artışı pastırma sıcaklıkları olarak bilinmektedir.