Hava Durumu
24°
Pastırma sıcakları ne zaman 2025? Sıcaklıkların yükseleceği tarih belli oldu

Yaz aylarının sona ermesi ve sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte havalar giderek soğumaya başladı. Havaların soğumasının ardından pastırma sıcakları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından pastırma sıcakları ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor.

Pastırma sıcakları ne zaman 2025? Sıcaklıkların yükseleceği tarih belli oldu
Pastırma sıcaklıkları genel olarak mevsiminde yaşanan artışıdır. Yaz aylarının sona ermesi ve sonbahar mevsiminin başlamasına birlikte düşen hava sıcaklıkları, pastırma sıcaklıklarında tekrardan yükselişe geçer.

Bu dönemde kışın soğuk havası yerine ılık ve güneşli günler yaşanır. Vatandaşlar tarafından pastırma sıcaklıkları ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Pastırma sıcakları ne zaman 2025? Sıcaklıkların yükseleceği tarih belli oldu

PASTIRMA SICAKLIKLARI NE ZAMAN 2025?

Pastırma yazı genel olarak sonbahar mevsiminin sonunda, kışın başlamasından hemen önce gerçekleşir. Genel olarak ayının sonu gibi başlayan pastırma sıcaklıkları ayının ortasına kadar devam eder.

Pastırma yazında hava sıcaklıkları yükselmeye başlar ve gündüzler güneşli ve hafif rüzgarlı geçer. Geceleri ise serin ve ayaz görülebilir.

Pastırma sıcakları ne zaman 2025? Sıcaklıkların yükseleceği tarih belli oldu

PASTIRMA SICAKLIKLARI NE KADAR SÜRER?

Ekim ayının sonlarında başlayan pastırma sıcaklıkları genel olarak 2-3 hafta arasında sürmektedir. Kasım ayının ortasında pastırma sıcaklıklarının etkisi geçer ve havalar soğumaya başlar.

Pastırma sıcakları ne zaman 2025? Sıcaklıkların yükseleceği tarih belli oldu

PASTIRMA SICAKLIKLARI NEDİR?

Pastırma sıcaklıkları sonbahar mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi anlamına gelir. Ekim ayı ortalarında yaşanan bu ani sıcaklık artışı pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için en ideal dönemdir. Bu sebepten dolayı da halk arasında bu sıcaklık artışı pastırma sıcaklıkları olarak bilinmektedir.

