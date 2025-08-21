Menü Kapat
Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu ne oyuncuları kimler?

Brezilyalı futbol efsanesi Pelé’nin dünya çapında bir yıldıza dönüşüm hikâyesini anlatan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu ne oyuncuları kimler?
Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Pelé’nin hayatını konu alan : Bir Efsanenin Doğuşu filmi televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte gündem oldu.

’nın fakir mahallelerinden çıkarak sadece 17 yaşındayken 1958 ’nda ülkesine zaferi getiren Edson Arantes do Nascimento, yani Pelé’nin hikâyesi, hem duygusal hem de görsel bir şölenle anlatılıyor.

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu ne oyuncuları kimler?

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU KONUSU NE?

, 1950 yılında Brezilya’nın Uruguay’a karşı yenildiği Dünya Kupası finalinin ülkedeki hayal kırıklığıyla başlıyor.

17 yaşında 1958 FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’na seçilen Pelé, takımını şampiyonluğa taşıyor ve adını dünyaya duyuruyor.

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu ne oyuncuları kimler?

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİMLER?

Kevin de Paula

Vincent D'Onofrio

Rodrigo Santoro

Diego Boneta

Colm Meaney

