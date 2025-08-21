Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu ne oyuncuları kimler?

Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Pelé’nin hayatını konu alan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte gündem oldu.

Brezilya’nın fakir mahallelerinden çıkarak sadece 17 yaşındayken 1958 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesine zaferi getiren Edson Arantes do Nascimento, yani Pelé’nin hikâyesi, hem duygusal hem de görsel bir şölenle anlatılıyor.

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU KONUSU NE?

Film, 1950 yılında Brezilya’nın Uruguay’a karşı yenildiği Dünya Kupası finalinin ülkedeki hayal kırıklığıyla başlıyor.

17 yaşında 1958 FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’na seçilen Pelé, takımını şampiyonluğa taşıyor ve adını dünyaya duyuruyor.

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİMLER?

Kevin de Paula

Vincent D'Onofrio

Rodrigo Santoro

Diego Boneta

Colm Meaney