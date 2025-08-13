PSG Tottenham maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kupa bugün sahibini buluyor

2024-2025 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekip PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiliz takımı Tottenham bugün UEFA Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşma öncesinde PSG'nin as kalecisi Gianluigi Donnaruma'nın ve Tottenham ise orta saha oyuncusu Bissouma kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Taraftarlar tarafından PSG - Tottenham maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

PSG - TOTTENHAM MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İtalya'nın Udine kentinde bulunan Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak olan PSG - Tottenham maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler şifresiz bir şekilde anlık olarak takip edebilecekler.

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşmada iki takım ilk kez karşı karşıya gelecek.

PSG - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Süper Kupa kapsamında oynanacak olan PSG - Tottenham maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus