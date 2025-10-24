Rafa Silva kaç maç yok, ne zaman dönecek? Rafa Silva sakatlık durumu

Beşiktaş, Süper Lig kapsamında 23 Ekim 2025 tarihinde oynanan Konyaspor erteleme maçının ardından Rafa Silva'nın sakatlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamanın ardından Rafa Silva kaç maç yok, ne zaman dönecek soruları gündeme geldi.

RAFA SİLVA KAÇ MAÇ YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Beşiktaş tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Rafa Silva'nın iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi.

Portekizli yıldız futbolcunun bir hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor. Rafa Silva'nın ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili ise Beşiktaş tarafından bir açıklama yapılmadı.

RAFA SİLVA SAKATLIK DURUMU

Rafa Silva'nın sakatlık durumuyla ilgili Beşiktaş tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."