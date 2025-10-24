Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Rafa Silva kaç maç yok, ne zaman dönecek? Rafa Silva sakatlık durumu

Trendyol Süper Lig'in erteleme karşılaşmaları kapsamında oynanan Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından Rafa Silva'nın sakatlandığı duyuruldu. Beşiktaş taraıfndan Rafa Silva'nın sakatlık durumu hakkında duyuru yapıldı. Duyurunun ardından taraftarlar Rafa Silva kaç maç yok, ne zaman dönecek sorularını araştırmaya başladı.

24.10.2025
24.10.2025
24.10.2025

, kapsamında 23 Ekim 2025 tarihinde oynanan erteleme maçının ardından 'nın sakatlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamanın ardından Rafa Silva kaç maç yok, ne zaman dönecek soruları gündeme geldi.

RAFA SİLVA KAÇ MAÇ YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Beşiktaş tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Rafa Silva'nın iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi.

Portekizli yıldız futbolcunun bir hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor. Rafa Silva'nın ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili ise Beşiktaş tarafından bir açıklama yapılmadı.

RAFA SİLVA SAKATLIK DURUMU

Rafa Silva'nın durumuyla ilgili Beşiktaş tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

