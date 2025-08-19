Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de

La Liga’nın 1. haftasında Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

REAL MADRİD OSASUNA CANLI İZLE

Real Madrid ile Osasuna arasındaki La Liga mücadelesi bu akşam futbolseverlerle buluşuyor. Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve Türkiye’de S Sport ile S Sport Plus platformlarından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport kullanıcıları karşılaşmayı şifresiz şekilde takip edebilecek. Böylece futbolseverler Real Madrid’in yeni sezonun ilk maçında sahaya nasıl bir performans yansıtacağını ve Osasuna’nın deplasmandaki mücadelesini canlı olarak izleyebilecek.

REAL MADRİD OSASUNA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Real Madrid ile Osasuna arasındaki karşılaşma Türkiye’de S Sport ekranlarında şifresiz olarak yayınlanırken, farklı ülkelerde yayın yapan yabancı kanallar da mücadeleyi canlı olarak futbolseverlerle buluşturacak.

Real Madrid Osasuna maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: ESPN +

ESPN + Almanya: DAZN

DAZN Arjantin: DIRECTV Sports

DIRECTV Sports Azerbaycan: İdman Azərbaycan

İdman Azərbaycan Danimarka: TV2 Sport X

TV2 Sport X Slovakya: Nova Sport 5

REAL MADRİD OSASUNA HANGİ KANALDA?

Türkiye’de Real Madrid ile Osasuna arasındaki maç S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bu platformlar üzerinde futbolseverler mücadeleyi HD kalitede takip edebilecek. Ayrıca S Sport kullanıcıları maçı şifresiz bir şekilde izleyebilecek. S Sport kullanıcıları böylelikle maç için ekstra bir ücret ödemeden Real Madrid Osasuna maçına şifresiz erişebilecek.

OSASUNA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNUYOR MU?

Bu akşam oynanacak Real Madrid Osasuna maçında Xabi Alonso’nun gelişi ile birlikte daha fazla süre bulan ve hazırlık maçlarında iyi performans gösteren milli oyuncumuz Arda Güler de ilk 11’de sahaya çıkacak.

REAL MADRİD OSASUNA İLK 11'LER

Real Madrid sahaya güçlü bir kadro ile çıkıyor. Xabi Alonso’nun öğrencileri mücadelede Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Alvaro Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Brahim Diaz, Vinicius ve Mbappe’den oluşan 11 ile sahada olacak.

Osasuna ise Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones, Juan Cruz, Moncayola, Torro, Aimar, Budimir ve Ruben Garcia ile Real Madrid deplasmanında puan arayacak.

REAL MADRİD OSASUNA MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler dilerse televizyonlarından, dilerse dijital platformlardan maçı takip edebilecek.

REAL MADRİD OSASUNA KAÇAK MAÇ

Real Madrid ile Osasuna arasındaki mücadeleyi kaçak yayınlar, kaçak maç izleme link/linki üzerinden izlemek yasal değildir. Bu tür yayınları takip etmek hem telif haklarının ihlali anlamına gelir hem de ciddi cezai yaptırımlara yol açabilir.

Ayrıca Real Madrid Osasuna kaçak maç siteleri ve linkleri cihaz güvenliği açısından da büyük risk taşır. Virüs ve zararlı yazılımlar barındırabilen bu siteler cihazlara zarar verebilir. Real Madrid Osasuna karşılaşmasını izlemek için yalnızca resmi yayıncı olan S Sport tercih edilmelidir.

REAL MADRİD OSASUNA MAÇI NEREDE, NASIL İZLENİR?

Real Madrid ile Osasuna arasındaki karşılaşma Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Mücadele saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon veya dijital platformlar üzerinden canlı olarak takip edebilecek.