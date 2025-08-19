Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de

Real Madrid Osasuna canlı yayın ile ekranlara geliyor! İspanya La Liga’da yeni sezonun heyecanı bu akşam Real Madrid ile Osasuna arasında oynanacak 1. hafta mücadelesiyle başlayacak. Santiago Bernabéu Stadyumu’nda saat 22.00’de oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İşte Real Madrid Osasuna maçı canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 21:21

’nın 1. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

REAL MADRİD OSASUNA CANLI İZLE

Real Madrid ile Osasuna arasındaki La Liga mücadelesi bu akşam futbolseverlerle buluşuyor. Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve Türkiye’de S Sport ile platformlarından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport kullanıcıları karşılaşmayı şifresiz şekilde takip edebilecek. Böylece futbolseverler Real Madrid’in yeni sezonun ilk maçında sahaya nasıl bir performans yansıtacağını ve Osasuna’nın deplasmandaki mücadelesini canlı olarak izleyebilecek.

Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de

REAL MADRİD OSASUNA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Real Madrid ile Osasuna arasındaki karşılaşma Türkiye’de S Sport ekranlarında şifresiz olarak yayınlanırken, farklı ülkelerde yayın yapan yabancı kanallar da mücadeleyi canlı olarak futbolseverlerle buluşturacak.

Real Madrid Osasuna maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: ESPN +
  • Almanya: DAZN
  • Arjantin: DIRECTV Sports
  • Azerbaycan: İdman Azərbaycan
  • Danimarka: TV2 Sport X
  • Slovakya: Nova Sport 5
Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de

REAL MADRİD OSASUNA HANGİ KANALDA?

Türkiye’de Real Madrid ile Osasuna arasındaki maç S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bu platformlar üzerinde futbolseverler mücadeleyi HD kalitede takip edebilecek. Ayrıca S Sport kullanıcıları maçı şifresiz bir şekilde izleyebilecek. S Sport kullanıcıları böylelikle maç için ekstra bir ücret ödemeden Real Madrid Osasuna maçına şifresiz erişebilecek.

Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de

OSASUNA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNUYOR MU?

Bu akşam oynanacak Real Madrid Osasuna maçında Xabi Alonso’nun gelişi ile birlikte daha fazla süre bulan ve hazırlık maçlarında iyi performans gösteren milli oyuncumuz de ilk 11’de sahaya çıkacak.

Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de

REAL MADRİD OSASUNA İLK 11'LER

Real Madrid sahaya güçlü bir kadro ile çıkıyor. Xabi Alonso’nun öğrencileri mücadelede Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Alvaro Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Brahim Diaz, Vinicius ve Mbappe’den oluşan 11 ile sahada olacak.

Osasuna ise Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones, Juan Cruz, Moncayola, Torro, Aimar, Budimir ve Ruben Garcia ile Real Madrid deplasmanında puan arayacak.

Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de

REAL MADRİD OSASUNA MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler dilerse televizyonlarından, dilerse dijital platformlardan maçı takip edebilecek.

Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de

REAL MADRİD OSASUNA KAÇAK MAÇ

Real Madrid ile Osasuna arasındaki mücadeleyi kaçak yayınlar, kaçak maç izleme link/linki üzerinden izlemek yasal değildir. Bu tür yayınları takip etmek hem telif haklarının ihlali anlamına gelir hem de ciddi cezai yaptırımlara yol açabilir.

Ayrıca Real Madrid Osasuna kaçak maç siteleri ve linkleri cihaz güvenliği açısından da büyük risk taşır. Virüs ve zararlı yazılımlar barındırabilen bu siteler cihazlara zarar verebilir. Real Madrid Osasuna karşılaşmasını izlemek için yalnızca resmi yayıncı olan S Sport tercih edilmelidir.

Real Madrid Osasuna CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de

REAL MADRİD OSASUNA MAÇI NEREDE, NASIL İZLENİR?

Real Madrid ile Osasuna arasındaki karşılaşma Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Mücadele saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon veya dijital platformlar üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#real madrid
#real madrid
#ispanya
#arda güler
#canlı yayın
#la liga
#la liga
#santiago bernabeu
#osasuna
#osasuna
#s sport plus
#s sport plus
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.