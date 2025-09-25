Menü Kapat
Hava Durumu
22°
Real Oviedo Barcelona CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

Real Oviedo Barcelona maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Real Oviedo ile Barcelona, bu akşam saat 22.30’da karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Barcelona ligde 2. sırada yer alırken, Real Oviedo 18. sırada bulunuyor. Katalan ekibi 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Real Oviedo ise 5 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi ve 4 kez mağlup oldu. İşte Real Oviedo Barcelona canlı yayın bilgileri…

heyecanı bu akşam Real Oviedo ile arasında oynanacak karşılaşma ile devam ediyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Real Oviedo Barcelona maçı bilgilerini ve kadroları merak ediyor.

REAL OVİEDO BARCELONA CANLI İZLE

Real Oviedo, bu akşam sahasında güçlü rakibi Barcelona’yı ağırlıyor. Saat 22.30’da başlayacak olan mücadele S Sport ve ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı mobil cihazlardan, tabletlerden ve akıllı televizyonlardan takip etmek mümkün olacak.

Barcelona ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek ikinci sıraya yerleşti. Ev sahibi Real Oviedo ise 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 18. sırada bulunuyor. İki takımın da sahaya çıkan ilk 11’leri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Real Oviedo Barcelona maçı ilk 11’leri şöyle:

RealOviedo 11: Escandell, Alhassane, Carmo, Bailly, Ahijado, Chaira, Reina, Dendoncker, Hassan, Rondon, Cazorla

Barcelona 11: Joan Garcia, Martin, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia, Olmo, Casado, Pedri, Rashford, Raphinha, Torres

REAL OVİEDO BARCELONA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Real Oviedo Barcelona mücadelesi bazı yabancı kanallardan şifresiz olarak da takip edilebiliyor. ABD’de fuboTV, Almanya’da DAZN, Afganistan’da Solh Sports 1, Brezilya’da Disney+, Fransa’da beIN SPORTS 1, Hırvatistan’da Arena Sport 3 HR ve Rusya’da Match! TV maçı yayınlayacak.

Real Oviedo Barcelona maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: fuboTV
  • Almanya: DAZN
  • Afganistan: Solh Sports 1
  • Brezilya: Disney+
  • Fransa: beIN SPORTS 1
  • Hırvatistan: Arena Sport 3 HR
  • Rusya: Match! TV
REAL OVİEDO BARCELONA HANGİ KANALDA?

Real Oviedo Barcelona maçı Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. S Sport, Türksat 4A uydusu üzerinden 12245 MHz frekanstan, Yatay (H) polarizasyon ve 27500 sembol oranı ile izlenebiliyor.

Ayrıca Tivibu’da 73. kanalda, Turkcell TV+’ta 77. kanalda ve Kablo TV’de 240. kanalda S Sport izlenebiliyor. S Sport 2 ise aynı platformlarda 74, 78 ve 241. kanallarda yer alıyor.

REAL OVİEDO - BARCELONA NEREDE İZLENİR?

Real Oviedo ile Barcelona arasındaki karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmeden internet üzerinden hizmet veriyor. Mobil cihazlarda uygulama üzerinden, akıllı televizyonlarda ise Smart TV uygulamaları sayesinde geniş ekranda izlenebiliyor. Abonelik sonrası kullanıcılar hemen Real Oviedo Barcelona canlı yayınına erişim sağlayabiliyor.

REAL OVİEDO BARCELONA MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Real Oviedo Barcelona maçı, Türkiye’de yalnızca S Sport ve S Sport Plus üzerinden yayınlanıyor. S Sport Plus, dijital bir platform olarak hizmet verirken, herhangi bir kanal numarası ile geleneksel platformlarda yer almıyor.

Futbolseverler, resmi web sitesi veya mobil uygulama üzerinden abone olarak Real Oviedo Barcelona maçını yüksek çözünürlükte takip edebilirler.

REAL OVİEDO BARCELONA KAÇAK BEDAVA MAÇ

İnternette yer alan Real Oviedo Barcelona kaçak maç yayınları ve link/linkleri güvenilir değildir. Bu tür Real Oviedo Barcelona kaçak link yayınlar yasa dışıdır ve kullanıcıların telefon, tablet ve bilgisayarlarına ciddi zararlar verebilir. Ayrıca korsan yayınlara erişim sağlamak suç teşkil etmektedir.

Real Oviedo Barcelona maçını en güvenilir ve yasal şekilde izlemek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı olan S Sport ve S Sport Plus üzerinden HD kalitede canlı yayına erişebilir.

REAL OVİEDO BARCELONA CANLI LİNK

Real Oviedo Barcelona karşılaşmasının resmi yayıncısı Türkiye’de S Sport’tur. Mücadele, S Sport’un resmi yayın akışı ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden izlenebilir. Real Oviedo Barcelona maçını izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus’ın web sitesi veya uygulaması üzerinden aboneliklerini aktif ederek yayına ulaşabilirler. Resmi kanallar harici Real Oviedo Barcelona canlı link paylaşımları cihazlarınıza zarar verebilir.

REAL OVİEDO BARCELONA ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Real Oviedo Barcelona maçı yabancı ülkelerde farklı kanallardan şifresiz olarak yayınlansa da Türkiye’de yalnızca S Sport ve S Sport Plus üzerinden izlenebilecek. ABD, Almanya, Fransa ve Rusya gibi ülkelerde ise farklı platformlar üzerinden şifresiz yayın sağlanıyor. Türkiye’deki futbolseverler için karşılaşmayı izleyebilecekleri resmi ve güvenilir tek adres S Sport ekranları olacak.

