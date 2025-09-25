Real Oviedo Barcelona CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

La Liga heyecanı bu akşam Real Oviedo ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşma ile devam ediyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Real Oviedo Barcelona maçı canlı yayın bilgilerini ve kadroları merak ediyor.

Real Oviedo, bu akşam sahasında güçlü rakibi Barcelona’yı ağırlıyor. Saat 22.30’da başlayacak olan mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı mobil cihazlardan, tabletlerden ve akıllı televizyonlardan takip etmek mümkün olacak.

Barcelona ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek ikinci sıraya yerleşti. Ev sahibi Real Oviedo ise 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 18. sırada bulunuyor. İki takımın da sahaya çıkan ilk 11’leri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Real Oviedo Barcelona maçı ilk 11’leri şöyle:

RealOviedo 11: Escandell, Alhassane, Carmo, Bailly, Ahijado, Chaira, Reina, Dendoncker, Hassan, Rondon, Cazorla

Barcelona 11: Joan Garcia, Martin, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia, Olmo, Casado, Pedri, Rashford, Raphinha, Torres

Real Oviedo Barcelona mücadelesi bazı yabancı kanallardan şifresiz olarak da takip edilebiliyor. ABD’de fuboTV, Almanya’da DAZN, Afganistan’da Solh Sports 1, Brezilya’da Disney+, Fransa’da beIN SPORTS 1, Hırvatistan’da Arena Sport 3 HR ve Rusya’da Match! TV maçı yayınlayacak.

Real Oviedo Barcelona maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: fuboTV

Almanya: DAZN

Afganistan: Solh Sports 1

Brezilya: Disney+

Fransa: beIN SPORTS 1

Hırvatistan: Arena Sport 3 HR

Rusya: Match! TV

Real Oviedo Barcelona maçı Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. S Sport, Türksat 4A uydusu üzerinden 12245 MHz frekanstan, Yatay (H) polarizasyon ve 27500 sembol oranı ile izlenebiliyor.

Ayrıca Tivibu’da 73. kanalda, Turkcell TV+’ta 77. kanalda ve Kablo TV’de 240. kanalda S Sport izlenebiliyor. S Sport 2 ise aynı platformlarda 74, 78 ve 241. kanallarda yer alıyor.

Real Oviedo ile Barcelona arasındaki karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. S Sport Plus uygulaması, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmeden internet üzerinden hizmet veriyor. Mobil cihazlarda uygulama üzerinden, akıllı televizyonlarda ise Smart TV uygulamaları sayesinde geniş ekranda izlenebiliyor. Abonelik sonrası kullanıcılar hemen Real Oviedo Barcelona canlı yayınına erişim sağlayabiliyor.

Real Oviedo Barcelona maçı, Türkiye’de yalnızca S Sport ve S Sport Plus üzerinden yayınlanıyor. S Sport Plus, dijital bir platform olarak hizmet verirken, herhangi bir kanal numarası ile geleneksel platformlarda yer almıyor.

Futbolseverler, resmi web sitesi veya mobil uygulama üzerinden abone olarak Real Oviedo Barcelona maçını yüksek çözünürlükte takip edebilirler.

İnternette yer alan Real Oviedo Barcelona kaçak maç yayınları ve link/linkleri güvenilir değildir. Bu tür Real Oviedo Barcelona kaçak link yayınlar yasa dışıdır ve kullanıcıların telefon, tablet ve bilgisayarlarına ciddi zararlar verebilir. Ayrıca korsan yayınlara erişim sağlamak suç teşkil etmektedir.

Real Oviedo Barcelona maçını en güvenilir ve yasal şekilde izlemek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı olan S Sport ve S Sport Plus üzerinden HD kalitede canlı yayına erişebilir.

Real Oviedo Barcelona karşılaşmasının resmi yayıncısı Türkiye’de S Sport’tur. Mücadele, S Sport’un resmi yayın akışı ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden izlenebilir. Real Oviedo Barcelona maçını izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus’ın web sitesi veya uygulaması üzerinden aboneliklerini aktif ederek yayına ulaşabilirler. Resmi kanallar harici Real Oviedo Barcelona canlı link paylaşımları cihazlarınıza zarar verebilir.

Real Oviedo Barcelona maçı yabancı ülkelerde farklı kanallardan şifresiz olarak yayınlansa da Türkiye’de yalnızca S Sport ve S Sport Plus üzerinden izlenebilecek. ABD, Almanya, Fransa ve Rusya gibi ülkelerde ise farklı platformlar üzerinden şifresiz yayın sağlanıyor. Türkiye’deki futbolseverler için karşılaşmayı izleyebilecekleri resmi ve güvenilir tek adres S Sport ekranları olacak.