Real Oviedo Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Oviedo Barcelona maç kadrosu belli oldu

Barcelona, bugün İspanya La Liga 6. haftası kapsamında Real Oviedo ile karşı karşıya gelecek.

Katalon devi ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Real Madrid'in hemen arkasında 2. sırada yer alan Barcelona karşılaşmadan kesin bir galibiyet almak istiyor.

Lige iyi başlamayan Real Oviedo ise bu sezon 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 4 mağlubiyeti bulunan Real Oviedo, 3 puanla 18. sırada yer alıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Real Oviedo - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

REAL OVİEDO - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak olan Real Oviedo - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmadan Barcelona galibiyet ile ayrılırsa Real Madrid ile puan farkını 2'ye düşürmüş olacak. Real Oviedo galibiyet alırsa puan tablosunda 14. sıraya yükselecek.

REAL OVİEDO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftası kapsamında oynanacak olan Real Oviedo - Barcelona maçı bugün saat 22.30'da başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Miguel Angel Ortiz Arias yönetecek.

REAL OVİEDO - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi takım Real Ovieda karşılaşmaya tam kadro sahaya çıkacakken, Barcelona'da 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Gavi, Marc-Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Fermin Lopez ve Lamine Yamal karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Ovieda: Escandell; Bailly, Carmo, Calvo; Ahijado, Dendoncker, Reina, Alhassane; Colombatto; Chaira, Rondon

Barcelona: J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin; Pedri, De Jong, Casado; Raphinha, Lewandowski, Torres