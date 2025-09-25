Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Real Oviedo Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Oviedo Barcelona maç kadrosu belli oldu

İspanya La Liga 6. hafta maçları bugün sona eriyor. Haftanın son maçları kapsamında Barcelona, Real Ovieade karşısında deplasmana çıkacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Real Ovieda - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. 22:30'da başlayacak olan Real Oviedo - Barcelona maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Oviedo Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Oviedo Barcelona maç kadrosu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 20:00

, bugün İspanya 6. haftası kapsamında Real Oviedo ile karşı karşıya gelecek.

Katalon devi ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Real Madrid'in hemen arkasında 2. sırada yer alan Barcelona karşılaşmadan kesin bir galibiyet almak istiyor.

Lige iyi başlamayan Real Oviedo ise bu sezon 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 4 mağlubiyeti bulunan Real Oviedo, 3 puanla 18. sırada yer alıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Real Oviedo - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Real Oviedo Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Oviedo Barcelona maç kadrosu belli oldu

REAL OVİEDO - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak olan Real Oviedo - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmadan Barcelona galibiyet ile ayrılırsa Real Madrid ile puan farkını 2'ye düşürmüş olacak. Real Oviedo galibiyet alırsa puan tablosunda 14. sıraya yükselecek.

Real Oviedo Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Oviedo Barcelona maç kadrosu belli oldu

REAL OVİEDO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftası kapsamında oynanacak olan Real Oviedo - Barcelona maçı bugün saat 22.30'da başlayacak.

tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Miguel Angel Ortiz Arias yönetecek.

Real Oviedo Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Oviedo Barcelona maç kadrosu belli oldu

REAL OVİEDO - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi takım Real Ovieda karşılaşmaya tam kadro sahaya çıkacakken, Barcelona'da 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Gavi, Marc-Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Fermin Lopez ve Lamine Yamal karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Ovieda: Escandell; Bailly, Carmo, Calvo; Ahijado, Dendoncker, Reina, Alhassane; Colombatto; Chaira, Rondon

Barcelona: J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin; Pedri, De Jong, Casado; Raphinha, Lewandowski, Torres

ETİKETLER
#barcelona
#la liga
#s sport plus
#İspanya Futbol Federasyonu
#Real Oviedo
#Futbol Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.