Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı! 2 ay sonra Gaziantep Üniversitesi’ne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan getirildi.

21 Aralık 2024 00:48 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 00:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de birçok üniversiteye yeni rektör atandı. Atamalar arasında 2 aydır rektör ataması gerçekleştirilmeyen sonra Gaziantep Üniversitesi’ne de Prof. Dr. Sait Mesut Doğan atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararlarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu seçildi.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin konsey üyesi Yener Mehmet Sonuşen görevden alındı, Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.

HANGİ ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATANDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre de 14 üniversiteye yeni rektör atandı.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök atandı.

PROF. DR. SAİT MESUT DOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, 1970 yılında Gaziantep’te doğdu.

1988 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi’nin ardından 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, dokuz adet uzmanın tıpta uzmanlık tezine danışmanlık yapmıştır. Kardiyoloji alanında ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve yürüttüğü projeleri bulunmaktadır.