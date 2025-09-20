Rize sel faciasında can kaybı var mı? Rize’de son durum ne?

Karadeniz Bölgesi'nde görülen sağanak Rize’de taşkın, su baskını ve heyelana sebep oldu.

Gece saatlerinde başlayan yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri oluşturdu, birçok ana güzergâh ulaşıma kapandı.

Saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD görevlileri tarafından kurtarıldı.

Giresun’da sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Şiddetli yağış Artvin’de de derelerin taşmasına yol açtı. Özellikle kıyı ilçeleri ile Borçka’da yaşam olumsuz etkilendi.

RİZE SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI VAR MI?

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, selde hayatını kaybeden olmadığını aktardı.

Bölgedeki yağışın devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Vali Baydaş “Rize’ye yarına kadar 100 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor. Tehlikeli gördüğümüz bölgelerde tahliye gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.