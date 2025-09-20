Menü Kapat
 Erdem Avsar

Rize sel faciasında can kaybı var mı? Rize'de son durum ne?

Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun sağanak Rize, Artvin ve Giresun’da sele yol açarken felakette can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.

20.09.2025
20.09.2025
saat ikonu 14:38

Bölgesi'nde görülen sağanak ’de , su baskını ve heyelana sebep oldu.

Gece saatlerinde başlayan yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde ve yol çökmeleri oluşturdu, birçok ana güzergâh ulaşıma kapandı.

Saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen , taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, görevlileri tarafından kurtarıldı.

Rize sel faciasında can kaybı var mı? Rize’de son durum ne?

Giresun’da sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Şiddetli Artvin’de de derelerin taşmasına yol açtı. Özellikle kıyı ilçeleri ile Borçka’da yaşam olumsuz etkilendi.

Rize sel faciasında can kaybı var mı? Rize’de son durum ne?

RİZE SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI VAR MI?

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, selde hayatını kaybeden olmadığını aktardı.

Bölgedeki yağışın devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Vali Baydaş “Rize’ye yarına kadar 100 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor. Tehlikeli gördüğümüz bölgelerde tahliye gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Selden en çok hangi ilçeler etkilendi?
Rize’de Ardeşen, Fındıklı, Pazar ve Kalkandere ilçeleri; Giresun’da Doğankent; Artvin’de ise Borçka ve sahil ilçeleri yoğun şekilde etkilendi.
