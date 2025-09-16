Robert Redford kimdir neden öldü? Ünlü aktör hayatını kaybetti

Beyazperde dünyasının en simgesel figürlerinden biri olan tam adıyla Charles Robert Redford Jr. 89 yıllık ömrü ve sayısız başarının ardından aramızdan ayrıldı.

New York Times'ın haberine göre; usta sanatçı, salı günü Utah'daki konutunda hayata gözlerini yumdu.

ROBERT REDFORD NEDEN VEFAT ETTİ?

Robert Redford’un ölüm haberini ünlü oyuncunun basın sözcüsü Cindi Berger duyurdu.

Berger, efsane aktörün Utah Dağları'ndaki Sundance'ta yer alan evinde uykusunda öldüğünü açıkladı.

Redford'un ölüm sebebi ise bildirilmedi.

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Kariyerine 1960’lı yıllarda başlayan Redford, Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All the President’s Men ve Out of Africa gibi filmlerle sinema tarihine iz bıraktı.

Deneyimli oyuncu son olarak Avengers: Endgame filminde Sekreter Alexander Pierce karakteriyle sinema perdesinde görüldü.

Ayrıca Redford, Ordinary People filmiyle de En İyi Yönetmen Oscar’ına layık görüldü.