 Sumru Tarhan

Rus yüzücü bulundu mu son dakika? Arama çalışmalarında 4. gün

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücünün bulunma durumu yakından takip edilirken ekiplerin denizde arama çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'nin gündeminde olan Rus yüzücü bulundu mu merak edilirken bugün arama çalışmalarında 4. güne girildi.

28.08.2025
09:19
28.08.2025
09:19

Yüzme yarışı sonrasında karaya çıkmadığı öğrenilen Rus yüzücü halen bulunamadı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı'nda arama çalışmalarını sürdürüyor.

RUS YÜZÜCÜ BULUNDU MU SON DAKİKA SON DURUM?

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sonrasında kaybolan Rus yüzücü Türkiye'nin gündemine yerleşti. Arama çalışmalarında 4. gün yaşanırken şu an için herhangi bir gelişme yaşanmadı. İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücünün yarış sonrasında karaya çıkmadığı ortaya çıkarken aynı gün arama çalışmaları başlamıştı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Rus yüzücü bulundu mu son dakika? Arama çalışmalarında 4. gün

RUS YÜZÜCÜ NEREDE?

Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnıkova'nin emniyetteki ifadesinde yer alan açıklamalar şöyle oldu:

"Nikolai Svechhnıkova benim eşim olur. 22.08.205 günü eşim Rusya'dan İstanbul'daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için üç öğrencisiyle birlikte İstanbul'a geldi. Dün yani 24.08.2025 günü Beykoz Kanlıca İskelesinde saat 10.00 sıralarında yarışa katılmış arkadaşlarıyla birlikte daha sonra yarış bittikten sonra eşim bitiş yerine gelmemiş ve kimse görmemiş. Dün 24.08.2025 günü saat 10.00'dan beri eşime ulaşamıyorum ve hayatından endişe duyuyorum"

