Sadettin Saran yönetim kurulu listesi! Fenerbahçe’de yeni başkan dönemi

Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın oğlu ve 4 erkek kardeşin en büyüğü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde dünyaya gelen Saran, bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

SADETTİN SARAN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Saran'ın listesinde yer alan isimler şöyle:

"Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz."

SADETTİN SARAN KAZANDI MI?

BugünOlağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşirken sarı lacivertli ekipte yeni başkan seçildi. Binlerce kongre üyesinin katılım sağladığı seçimin sonucunda Sadettin Saran yeni başkan oldu.