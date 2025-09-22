Sadettin Saran'ın adı neden Steven? Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran karşı karşıya geldi. Seçimin sonucunda Sadettin Saran 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.

Resmi sonuçları sarı-lacivertli kulüp tarafından bugün saat 17.00'de açıklanacak. Seçimlerin sona ermesinin ardından ise Sadettin Saran'ın adı neden Steven olduğu taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

SADETTİN SARAN'IN ADI NEDEN STEVEN?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 yılında Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın oğlu olarak ABD'nin Denver şehrinde dünyaya geldi. Annesinin Amerikalı olmasından dolayı Sadettin Saran'ın ilk adının Steven olduğu tahmin ediliyor.

SADETTİN SARAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Sadettin Saran baba tarafından aslen Kırıkkale'nin Keskin ilçesindendir. Çok küçük yaşta Türkiye'ye gelen Sadettin Saran, üniversite eğitimi için tekrardan ABD'ye gitmiştir.

Üniversite eğitimi sırasında "Entertainment and Sports Programming Network" adlı, spor yayıncılığı konusunda eğitim veren bir Amerikan kuruluşunda çalışmıştır.

Türkiye'ye geldikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Sadettin Saran, 1990-1995 yılları arasında Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu Martin Marietta'nın Ankara temsilcisi olarak görev yaptı. ESPN'in Türkiye temsilcisi olarak spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girdi. 1995 yılında ise kendi şirketi Saran Holding'i kurdu.

2004 yılında Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un 4 milyon Euro değerinde hissesini satın aldı. Alman kaynaklarda yer alan bilgilere göre daha sonra hissesini yüzde 10'a kadar arttırdı. 2005 yılında ise mali skandal sonrası Borussia Dortmund taraftarından gelen tepkinin üzerine hisselerini sattı.

Sadettin Saran, S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik ve Ajansspor gibi medya kuruluşlarının sahibidir. İki çocuk sahibi olan Sadettin Saran, İngilizce, İspanyolca ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.