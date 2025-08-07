Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ denize girmek yasak mı?

Tekirdağ Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda bir dizi yasak kararı duyurdu.

Açıklamada, Karadeniz ve Marmara Denizi'ndeki genel durumun vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atabileceği belirtilerek önlem alındığı ifade edildi.

Karar kapsamında Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy Mahallesi, Şarköy ilçesinin Hoşköy ve Mürefte mahalleleri ile Süleymanpaşa ilçe genelinde 6 Ağustos 2025 tarihinde bir gün süreyle denize girilmesi yasaklandı.

Saray ilçesinde ise yasağın 6 Ağustos 2025'ten itibaren dört gün süreceği açıklandı.

Öte yandan Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Vize ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girme yasağı getirildi.

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırlarındaki tüm plajlarda 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetim yapacağı ve vatandaşların yasağa uyması gerektiği vurgulandı.

Sakarya'da ise Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahil bayraklarını kırmızıya çevirerek vatandaşlara yönelik uyarılarını sürdürüyor.

Yetkililer, alınan yasak kararlarının tamamen halkın can güvenliğini koruma amacı taşıdığını belirtti.

Özellikle rip akıntısı gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği, bu nedenle yasak süresince denize girilmemesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.