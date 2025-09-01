Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İsim listesi için son saatler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 36 takımın karşılaşacağı takımlar belli oldu. Maç tarihlerinin belli olmasının ardından ise Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimini takımların açıklanan bilgilere göre 2 Eylül Salı gününü, 3 Eylül Çarşamba gününe bağlayan gece saat 01.00'e kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihten sonra takımlar artık kadrolarına lig aşaması süresi boyunca oyuncu ekleyemeyecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİM LİSTESİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi isim listesi henüz belli olmadı. Sürenin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi isim listesi netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından isim listesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında ilk maçına 18 Eylül 2025 tarihinde Eintracht Frankfurt karşısında deplasmanda çıkacak. Sarı-kırmızılıların diğer maçlarının tarihleri ve saatleri ise şöyle: