29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İsim listesi için son saatler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kadro bildirimi için geri sayım başladı. Lig aşamasında yer alacak olan takımların kadrolarını bildirmeleri için verilen süre dolmak üzere. Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. UEFA tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İsim listesi için son saatler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 16:56

'nin kura çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Temsilcimiz 'ın da aralarında bulunduğu 36 takımın karşılaşacağı takımlar belli oldu. Maç tarihlerinin belli olmasının ardından ise Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İsim listesi için son saatler

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimini takımların açıklanan bilgilere göre 2 Eylül Salı gününü, 3 Eylül Çarşamba gününe bağlayan gece saat 01.00'e kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihten sonra takımlar artık kadrolarına lig aşaması süresi boyunca oyuncu ekleyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İsim listesi için son saatler

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİM LİSTESİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi isim listesi henüz belli olmadı. Sürenin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi isim listesi netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından isim listesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İsim listesi için son saatler

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında ilk maçına 18 Eylül 2025 tarihinde karşısında deplasmanda çıkacak. Sarı-kırmızılıların diğer maçlarının tarihleri ve saatleri ise şöyle:

  • 18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
  • 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
  • 22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
  • 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
  • 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
  • 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
  • 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
  • 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#liverpool
#Eintracht Frankfurt
#Kadro Bildirimı
#Maç Takvimi
#Aktüel
