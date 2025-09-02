Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi saat kaçta bitiyor? Galatasaray'da UEFA listesi için son saatler

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Galatasaray, kadrosunu şekillendirmek için transfer görüşmelerine devam ediyor.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

UEFA’nın açıkladığı tarihlere göre, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi kadro bildirimleri için son tarih ve saat, 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece saat 01.00 olarak belirlendi. Kulüplerin A listesi ve B listesi bu tarihe kadar UEFA’ya iletilmek zorunda. Galatasaray yönetimi de transfer görüşmelerini hızlandırarak takımı eksiksiz bir şekilde bu tarihe yetiştirmeye çalışıyor. Kadro bildiriminin ardından Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak takımlar resmen şekillenmiş olacak.

Geçtiğimiz sezon uygulanmaya başlanan yeni format ile birlikte, kulüpler daha yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya kalacak. Galatasaray, UEFA’ya bildireceği isim listesiyle birlikte Avrupa’daki yolculuğunu başlatacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray’ın rakipleri, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Monaco’da gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’nın önemli kulüplerinden Liverpool, Manchester City ve Atlético de Madrid ile karşılaşacak. Ayrıca Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, Hollanda’dan Ajax, Norveç ekibi Bodø/Glimt, Belçika’dan Union SG ve Fransa’dan Monaco da Galatasaray’ın rakipleri arasında yer aldı.

Galatasaray, sahasında Liverpool, Atlético de Madrid, Bodø/Glimt ve Union SG ile karşılaşırken; deplasmanda Manchester City, Eintracht Frankfurt, Ajax ve Monaco’ya konuk olacak. Transferlerin tamamlanmasının ardından Galatasaray’ın UEFA’ya bildireceği nihai kadro, bu karşılaşmalarda sahne alacak.