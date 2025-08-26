Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 3 maç var

Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunda heyecan sürüyor. Bu akşam ve yarın oynanacak rövanş müsabakalarının ardından gruplara kalacak 7 takım belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları bu akşam başlayacak. İlk günün programında üç karşılaşma bulunuyor. Kairat ile Celtic arasındaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Pafos - Kızılyıldız mücadelesi ise Tabii Spor’da futbolseverlerle buluşacak. Günün son karşılaşması olan Sturm Graz - Bodo/Glimt maçı da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yarın akşam ise dört müsabaka sahne alacak. Karabağ ile Ferencvaros arasındaki mücadele futbolseverler tarafından takip edilecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. Yine aynı akşam Kopenhag, sahasında Basel’i ağırlayacak. Bu iki karşılaşma için yayıncı kanal bilgisi paylaşılmadı. Ancak akşamın en dikkat çekici mücadelelerinden biri Fenerbahçe’nin deplasmanda Benfica ile oynayacağı rövanş karşılaşması olacak.

Fenerbahçe’nin dışında Club Brugge ile Rangers arasındaki karşılaşma da yarın akşam oynanacak. İlk maçta Belçika temsilcisi 3-1’lik avantaj elde etmişti. Rövanşların ardından gruplara kalacak 7 takım netleşmiş olacak.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Kadıköy’de golsüz eşitlik bozulmamıştı. 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak mücadele, Portekiz’de oynanacak. Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

