Aktüel
Editor
 TGRT Haber

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 3 maç var

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncı kanalları belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları bu akşam ve yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak. İlk maçların ardından avantajlı ya da eşit skorlarla sahaya çıkacak takımlar, lig aşamasına kalabilmek için mücadele verecek.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 21:06

’nde turunda heyecan sürüyor. Bu akşam ve yarın oynanacak müsabakalarının ardından gruplara kalacak 7 takım belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

play-off turu rövanş müsabakaları bu akşam başlayacak. İlk günün programında üç karşılaşma bulunuyor. Kairat ile Celtic arasındaki mücadele ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Pafos - Kızılyıldız mücadelesi ise Tabii Spor’da futbolseverlerle buluşacak. Günün son karşılaşması olan Sturm Graz - Bodo/Glimt maçı da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yarın akşam ise dört müsabaka sahne alacak. Karabağ ile Ferencvaros arasındaki mücadele futbolseverler tarafından takip edilecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. Yine aynı akşam Kopenhag, sahasında Basel’i ağırlayacak. Bu iki karşılaşma için yayıncı kanal bilgisi paylaşılmadı. Ancak akşamın en dikkat çekici mücadelelerinden biri ’nin deplasmanda ile oynayacağı rövanş karşılaşması olacak.

Fenerbahçe’nin dışında Club Brugge ile Rangers arasındaki karşılaşma da yarın akşam oynanacak. İlk maçta Belçika temsilcisi 3-1’lik avantaj elde etmişti. Rövanşların ardından gruplara kalacak 7 takım netleşmiş olacak.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Kadıköy’de golsüz eşitlik bozulmamıştı. 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak mücadele, Portekiz’de oynanacak. Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe’nin Benfica deplasmanındaki mücadelesi ile Türk futbolseverlerin gözü kulağı Portekiz’de olacak. Sarı-lacivertliler, gruplara kalmak için deplasmanda tur arayacak. TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak maç, saat 22.00’de başlayacak.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
#trt 1
#trt 1
#rövanş
#benfica
#benfica
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Aktüel
