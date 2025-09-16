Menü Kapat
24°
Şampiyonlar Ligi maçları nerede yayınlanacak? Real Madrid Marsilya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Şampiyonlar Ligi maçlarının nerede yayınlanacağı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonu lig aşaması başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk hafta maçları 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarını verecek kanallar…

Şampiyonlar Ligi maçları nerede yayınlanacak? Real Madrid Marsilya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
’nin yeni sezonu lig aşamasının ilk hafta karşılaşmalarıyla start alıyor. Avrupa futbolunun dev kulüpleri üç gün boyunca sahada olacak ve birbirinden önemli mücadelelere imza atacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDE YAYINLANIYOR?

’nin 2025-26 sezonu, Türkiye’de ve ekranlarından yayınlanacak. İlk hafta maçlarının yayın programı açıklandı ve futbolseverler karşılaşmaları farklı kanallardan takip edebilecek. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan Athletic Bilbao-Arsenal mücadelesi Tabii Spor’dan, PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise karşılaşması ’dan ekrana gelecek. Juventus-Borussia Dortmund mücadelesi ise Tabii Spor 1’den futbolseverlerle buluşacak.

Real Madrid-Olimpik Marsilya karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı verilecek. Benfica-Karabağ mücadelesi Tabii Spor 2’de yer alırken Tottenham-Villarreal karşılaşması TRT Spor’da olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları nerede yayınlanacak? Real Madrid Marsilya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ 16 EYLÜL BU AKŞAMKİ MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı 16 Eylül Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. saat 19.45’te Athletic Bilbao-Arsenal ve PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçları sahne alacak. Saat 22.00’de ise Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Olimpik Marsilya, Benfica-Karabağ ve Tottenham-Villarreal karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlar Tabii Spor, Tabii Spor 1, Tabii Spor 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları nerede yayınlanacak? Real Madrid Marsilya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Avrupa futbolunun dev kulüplerini karşı karşıya getiren ilk hafta programında özellikle Juventus-Borussia Dortmund ile Real Madrid-Olimpik Marsilya maçları dikkat çekiyor. Ayrıca Tottenham-Villarreal karşılaşması da İngiltere ve İspanya temsilcilerini buluşturacak önemli mücadelelerden biri olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları nerede yayınlanacak? Real Madrid Marsilya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ NEREDE, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK 2025?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-26 sezonu boyunca maçların Türkiye’de Tabii Spor ve TRT üzerinden canlı yayınlanacağı açıklandı. Yayın takvimine göre her gün oynanacak karşılaşmalar farklı kanallardan şifresiz olarak ekrana gelecek. Yarın oynanacak Olympiakos-Pafos ve Slavia Prag-Bodo/Glimt maçları saat 19.45’te başlayacak. Günün devamında Ajax-Inter, Bayern Münih-Chelsea, Liverpool-Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain-Atalanta maçları 22.00’de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları nerede yayınlanacak? Real Madrid Marsilya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

18 Eylül Perşembe günü ise günün ilk karşılaşmaları Club Brugge-Monaco ve Kopenhag-Bayer Leverkusen olacak. Aynı akşam TSİ 22.00’de -, Manchester City-Napoli, Newcastle United-Barcelona ve Sporting Lizbon-Kairat mücadeleleri oynanacak. Galatasaray’ın maçının yayıncısı olarak açıklandı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI TABİİ'DE Mİ TRT 1'DE Mİ?

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Saat 22.00’de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

