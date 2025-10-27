Samsunspor Çaykur Rizespor maç sonucu! Gol var kazanan yok

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Samsun’da oynanan karşılaşma karşılıklı gollere sahne oldu ve 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Samsunspor 7. dakikada Holse ile öne geçti.

Rizespor ise 43. dakikada Rak-Sakyi ile cevap verdi ve soyunma odasına beraberlikle gidildi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca takımlar puanları paylaştı.

Bu skorun ardından Samsunspor 17, Rizespor ise 10 puana ulaştı.

Ligin gelecek haftasınd Samsunspor, Konyaspor deplasmanında mücadele edecek.

Rizespor ise kendi sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.