Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11! Karşılaşmaya saatler kaldı

Fenerbahçe bugün Süper Lig'in 8. haftası kapsamında Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma bugün (5 Ekim 2025 Pazar) saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde yaşadığı puan kaybını avantaja çevirmek isteyen sarı-lacivertliler puan farkını 4'e indirme fırsatı yakaladı.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Samsunspor'da karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Mücadelede Ebrima Ceesay, BEdirhan Çetin, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç ve Afonso Sousa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe tarafında ise Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Ederson'un sakatlığı bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin iki kalecisinin de sakatlığının bulunmasından dolayı üçüncü kalecisi Tarık Çetin maçta kaleyi koruyacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE İLK 11

Samsunspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı. İki takım da sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini duyurdu.

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoubou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Tarık, Brown, Skriniar, Jayden, Semedo, Alvarez, Asensio, Kerem, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Samsunspor ile Fenerbahçe tarihleri boyunca toplam 72 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 39'unda sarı-lacivertliler, 14'ünde Samsunspor sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 19 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda toplam 117 gol atarken, Samsunspor ise 63 kere fileleri havalandırdı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçta ise Fenerbahçe'nin 2 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor. Kalan 3 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.