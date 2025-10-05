Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11! Karşılaşmaya saatler kaldı

Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de Ederson'un da bulunduğu 4 futbolcu karşılaşmada forma giymeyecek. Ederson'un antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Taraftarlar tarafından Samsunspor - Fenerbahçe ilk 11'leri ise merak ediliyor.

Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11! Karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
18:59
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
18:59

bugün 'in 8. haftası kapsamında deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma bugün (5 Ekim 2025 Pazar) saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde yaşadığı puan kaybını avantaja çevirmek isteyen sarı-lacivertliler puan farkını 4'e indirme fırsatı yakaladı.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Samsunspor - Fenerbahçe , muhtemel 'leri gündem oldu.

Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11! Karşılaşmaya saatler kaldı

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Samsunspor'da karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Mücadelede Ebrima Ceesay, BEdirhan Çetin, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç ve Afonso Sousa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe tarafında ise Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Ederson'un sakatlığı bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin iki kalecisinin de sakatlığının bulunmasından dolayı üçüncü kalecisi Tarık Çetin maçta kaleyi koruyacak.

Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11! Karşılaşmaya saatler kaldı

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE İLK 11

Samsunspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı. İki takım da sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini duyurdu.

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoubou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Tarık, Brown, Skriniar, Jayden, Semedo, Alvarez, Asensio, Kerem, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11! Karşılaşmaya saatler kaldı

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Samsunspor ile Fenerbahçe tarihleri boyunca toplam 72 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 39'unda sarı-lacivertliler, 14'ünde Samsunspor sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 19 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda toplam 117 gol atarken, Samsunspor ise 63 kere fileleri havalandırdı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçta ise Fenerbahçe'nin 2 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor. Kalan 3 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

