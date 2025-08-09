Samsunspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Süper Lig'de oynanacak olan Gençlerbriliği Samsunspor maçına saatler kaldı. Taraftarların heyecanla beklediği müsabakanın yayınlandığı kanal taraftarın gündeminde.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşma 19.00'da başlayacak. Nefes kesen müsabaka bugün beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor.

SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig'de bugün Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bugün oynanacak olan müsabakayı canlı olarka televizyon ekranlarından takip edecek. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Samsunspor: Gökhan, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Mikail, Etebo, Samed, Nalepa, Metehan, Gaucho

Gençlerbirliği: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Muja, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.