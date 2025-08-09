Samsunspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Süper Lig'de oynanacak olan Gençlerbriliği Samsunspor maçına saatler kaldı. Taraftarların heyecanla beklediği müsabakanın yayınlandığı kanal taraftarın gündeminde.
Bugün Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşma 19.00'da başlayacak. Nefes kesen müsabaka bugün beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor.
Süper Lig'de bugün Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bugün oynanacak olan müsabakayı canlı olarka televizyon ekranlarından takip edecek. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:
Samsunspor: Gökhan, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Mikail, Etebo, Samed, Nalepa, Metehan, Gaucho
Gençlerbirliği: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Muja, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.