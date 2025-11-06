Samsunspor Hamrun Spartans maç sonucu kaç kaç? Samsunspor liderliğe yükseldi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Hamrun Spartans ile kozlarını paylaştı.

Müsabakayı Samsunspor 3-0 kazandı ve organizasyona 3'te 3 ile devam etti.

Temsilcimiz, 18. dakikada Carlo Holse’nin ağları sarsmasıyla öne geçti.

Dakikalar 58’i gösterdiğinde sahneye Emre Kılınç çıktı ve farkı 2’ye çıkardı.

Mücadelenin son golünü ise 77. dakikada Mouandilmadji kaydetti. Asisti ise Carlo Holse yaptı.

Bu skorla birlikte 3’te 3 yapan Samsunspor puanını 9’a yükseltti. Hamrun Spartans ise hâlâ puanla buluşamadı.

Thomas Reis’in ekibi, Konferans Ligi’nde bir sonraki maçında Breidablik deplasmanına gidecek.

Malta temsilcisi ise Lincoln Red'i ağırlayacak.