Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Fenerbahçe VAR hakemi oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek derbi mücadelesine sahne olacak. Taraftarlar tarafıdnan heyecanla beklenen derbi maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmaya saatler kala mücadelenin VAR hakeminin Sarper Barış Saka olacağı duyuruldu.

Taraftarlar tarafından Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

SARPER BARIŞ SAKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sarper Barış Saka 24 Ekim 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2007 yılında Antalya bölgesinde hakemlik yapmaya başlayan Serper Barış Sakat, 21 Kasım 2015 yılında ilk Süper Lig mücadelesinde görev aldı.

SARPER BARIŞ SAKA BEŞİKTAŞ KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Sarper Barış Saka kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 5 maçında orta hakem, 4 maçında ise VAR hakemi olarak görev aldı.

Sarper Barış Saka'nın orta hakem olarak görev aldığı karşılaşmalarda siyah-beyazlılar ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda toplam 14 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. VAR hakemi olarak görev aldığı mücaedelelerde ise Beşiktaş, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

SARPER BARIŞ SAKA FENERBAHÇE KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin ise orta hakem olarak 3, VAR hakemi olarak ise 6 maçında görev aldı. Orta hakem olarak görev aldığı mücadelelerde sarı-lacivertliler 3 galibiyet ile sahadan ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 7 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. VAR hakemi olarak görev aldığı mücadelelerde ise Fenerbahçe 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.