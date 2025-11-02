Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Fenerbahçe VAR hakemi oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında bugün Beşiktaş - Fenerbahçe derbi mücadelesi oynanacak. TFF tarafından karşılaşmanın VAR hakeminin Sarper Barış Saka olduğu duyuruldu. Taraftarlar tarafından Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılıyor. Sarper Barış Saka Beşiktaş, Fenerbahçe karnesi ve daha önce görev aldığı maçlar merak ediliyor.

Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Fenerbahçe VAR hakemi oldu
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025

Trendyol 'in 11. haftası ile arasında gerçekleşecek mücadelesine sahne olacak. Taraftarlar tarafıdnan heyecanla beklenen derbi maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmaya saatler kala mücadelenin hakeminin Sarper Barış Saka olacağı duyuruldu.

Taraftarlar tarafından Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Fenerbahçe VAR hakemi oldu

SARPER BARIŞ SAKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sarper Barış Saka 24 Ekim 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2007 yılında Antalya bölgesinde hakemlik yapmaya başlayan Serper Barış Sakat, 21 Kasım 2015 yılında ilk Süper Lig mücadelesinde görev aldı.

Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Fenerbahçe VAR hakemi oldu

SARPER BARIŞ SAKA BEŞİKTAŞ KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Sarper Barış Saka kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 5 maçında orta hakem, 4 maçında ise VAR hakemi olarak görev aldı.

Sarper Barış Saka'nın orta hakem olarak görev aldığı karşılaşmalarda siyah-beyazlılar ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda toplam 14 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. VAR hakemi olarak görev aldığı mücaedelelerde ise Beşiktaş, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Sarper Barış Saka kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Fenerbahçe VAR hakemi oldu

SARPER BARIŞ SAKA FENERBAHÇE KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin ise orta hakem olarak 3, VAR hakemi olarak ise 6 maçında görev aldı. Orta hakem olarak görev aldığı mücadelelerde sarı-lacivertliler 3 galibiyet ile sahadan ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 7 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. VAR hakemi olarak görev aldığı mücadelelerde ise Fenerbahçe 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

