Sebastian Hoeneß kimdir nereli? Fenerbahçe’nin yeni hocası Sebastian Hoeneß mi olacak?

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası teknik adam arayışını devam ettirirken, Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın çalıştırıcısı Sebastian Hoeneß ismi gündeme geldi.

Genç hoca, Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başlarken, transfer süreci boyunca kulislerde en fazla konuşulan isimlerden biri oldu.

Alman medyası ve Türk spor basınında yer bulan haberlerde, Hoeneß’in Fenerbahçe ile ilişkilendirilmesinin arkasında kulübün sportif direktörü Devin Özek’in tavsiyesinin bulunduğu öne sürülüyor.

Özek’in, Alman çalıştırıcıyı başkan ve yönetim ekibine sunduğu ifade ediliyor.

SEBASTİAN HOENEß KİMDİR?

Sebastian Hoeneß, 12 Mayıs 1982’de Münih’te dünyaya geldi.

Futbolculuk serüvenine Stuttgart altyapısında başladı.

Aktif futbol hayatında alt liglerde oynadı, fakat esas çıkışını teknik direktörlük kariyeriyle yaptı.

2017’de Bayern Münih altyapısında antrenörlüğe adım attı ve 2019-2020 sezonunda Bayern Münih II ekibiyle 3. Liga şampiyonluğu kazandı.

Ardından Hoffenheim’ın başına geçen Hoeneß, burada Bundesliga tecrübesi edindi.

2023’te Stuttgart ile anlaşarak kulübü kısa sürede Avrupa kupalarına taşıdı.