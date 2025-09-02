Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Sebastian Hoeneß kimdir nereli? Fenerbahçe’nin yeni hocası Sebastian Hoeneß mi olacak?

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası teknik direktör arayışında rotasını Stuttgart ile başarılı bir grafik çizen Sebastian Hoeneß’e çevirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sebastian Hoeneß kimdir nereli? Fenerbahçe’nin yeni hocası Sebastian Hoeneß mi olacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 20:51

, Jose Mourinho sonrası teknik adam arayışını devam ettirirken, Almanya Bundesliga takımlarından 'ın çalıştırıcısı Sebastian Hoeneß ismi gündeme geldi.

Genç hoca, Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başlarken, süreci boyunca kulislerde en fazla konuşulan isimlerden biri oldu.

Alman medyası ve Türk spor basınında yer bulan haberlerde, Hoeneß’in Fenerbahçe ile ilişkilendirilmesinin arkasında kulübün sportif direktörü Devin Özek’in tavsiyesinin bulunduğu öne sürülüyor.

Özek’in, Alman çalıştırıcıyı başkan ve yönetim ekibine sunduğu ifade ediliyor.

Sebastian Hoeneß kimdir nereli? Fenerbahçe’nin yeni hocası Sebastian Hoeneß mi olacak?

SEBASTİAN HOENEß KİMDİR?

Sebastian Hoeneß, 12 Mayıs 1982’de Münih’te dünyaya geldi.

Futbolculuk serüvenine Stuttgart altyapısında başladı.

Aktif futbol hayatında alt liglerde oynadı, fakat esas çıkışını teknik direktörlük kariyeriyle yaptı.

Sebastian Hoeneß kimdir nereli? Fenerbahçe’nin yeni hocası Sebastian Hoeneß mi olacak?

2017’de Bayern Münih altyapısında antrenörlüğe adım attı ve 2019-2020 sezonunda Bayern Münih II ekibiyle 3. Liga şampiyonluğu kazandı.

Ardından Hoffenheim’ın başına geçen Hoeneß, burada Bundesliga tecrübesi edindi.

2023’te Stuttgart ile anlaşarak kulübü kısa sürede Avrupa kupalarına taşıdı.

Sıkça Sorulan Sorular

Sebastian Hoeneß Fenerbahçe’nin teknik direktörü olabilir mi?
İddialara göre Fenerbahçe’nin sportif direktörü Devin Özek, genç Alman teknik adamı yönetim kuruluna önerdi ve bu süreçte ismin gündeme gelmesinde önemli rol oynadı.
ETİKETLER
#bundesliga 2
#transfer
#teknik direktör
#stuttgart
#Fenerbahçe
#Sebastian Hoeneß
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.