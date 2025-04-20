Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Serencam Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Serencam Eş Anlamlısı Nedir ve Neyi İfade Eder?

Klasik edebiyat, divan şiiri veya Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bazı metinlerde karşımıza çıkan “serencam” kelimesi, geçmişten günümüze uzanan bir anlam birikimini ifade eder. Bu kelimeyle karşılaştığımızda genellikle bir kişinin veya olayın başından geçenleri, sonucuna doğru giden bir süreci anlatan metinler veya hikâyeler akla gelir. Serencam nedir, serencam ne demek gibi sorular, kelimenin kökeni ve kullanım alanlarına ilişkin merakı artırırken, Osmanlı Türkçesi içinde hangi yeri işgal ettiğini de gözler önüne serer.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serencam Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Serencam Eş Anlamlısı Nedir ve Neyi İfade Eder?
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 17:35

“Serencam” sözcüğü, eski metinlerde ve divan edebiyatı eserlerinde bolca kullanılmış, özellikle hayatın akışı veya yaşanan serüvenlerin anlatımında önemli bir ifade olarak görülmüştür. Bir olayı, macerayı veya yaşanmışlık dizisini özetleyen bu kelime; bazen bir romanın, bazen bir şiirin başlığında da yer alabilir. “Serencam ne anlama gelir?” denildiğinde, en geniş yorumuyla “başından geçenlerin kısa özeti” veya “bir olayın veya kişinin hikâyesinin bütünü” şeklinde yanıt verilebilir. Bu açıdan “serencam”, kişisel ya da toplumsal maceraların, yolculukların veya başa gelen her türlü olayın sonuna kadar anlatımını işaret eden bir kavram. Aynı zamanda, “bir yolculuğun öyküsü” veya “yaşananların nihayetinde ortaya çıkan durum” anlamını da taşıyabilir.

SERENCAM NEDİR, NE DEMEK?

Serencam, Osmanlı Türkçesinden modern Türkçeye aktarılan bir kelimedir. Arapça/Farsça bileşik bir yapıya dayanır ve “surençâm” gibi farklı biçimlerde de karşımıza çıkabilir. Temel manası “bir hikâyenin, olayın, yaşanmışlığın baştan sona gelişimini” anlatmak ve sonuca nasıl ulaşıldığını belirtmektir. Bu kelimeyi kullanarak, bir kişinin veya toplumun yaşadığı sürecin tamamına değinilebilir. Örneğin, bir romanda kahramanın serencamını okumak, o kahramanın karşılaştığı zorluklardan, duygusal çalkantılardan ve nihayetinde vardığı noktadan haberdar olmaktır.

SERENCAM EŞ ANLAMLISI

“Serencam”ın en yakın karşılıkları arasında “akıbet, sonuç, hikâye, macera veya süreç gibi sözcükler gösterilebilir. Tam birebir anlamı “bir olayın sonu veya nasıl bir sonuca vardığı” olduğu için, “akıbet” veya “netice” kavramları sıkça onun yerine kullanılabilir. Ancak “serencam” daha geniş bir yaşanmışlığın anlatımını ima ettiğinden, sadece “son”u değil, “başından sonuna tüm hikâyeyi” de içerir. Bu yüzden “macera” kelimesi de kısmen denk gelebilir ama serencam’daki vurgu, sürecin yanı sıra o sürecin sonuna da dairdir.

SERENCAM NEYİ İFADE EDER?

Kelimenin taşıdığı duygu ve anlam, bir sürecin iç yüzünü ve nihayetini aynı anda kucaklar. Örneğin, bir yazar “Bu roman, bir adamın serencamını anlatır” dediğinde, okuyucuya, karakterin yaşam öyküsündeki yükselişleri, düşüşleri, maceraları ve en nihayetinde varacağı durumu anlatmak üzere yola çıktığını belirtir. Serencam, yaşanmışlıkların bütünsel çerçevesini kavramamızı sağlar.

Özellikle Türk edebiyatındaki bazı klasik eserlerin adına da bu sözcük yansımıştır. Hatta günümüz edebiyatında veya konuşma dilinde bir kişinin zorlu bir macerasına gönderme yapmak isterken “Onun serencamı epey meşakkatli olmuş” gibi ifadeler duyabiliriz. Bu kullanım, kişinin deneyimlediği yolculukları ve yaşadığı dönüşümleri anlatmaya yönelik bir ipucu sunar.

Sıkça Sorulan Sorular

Serencam ne demek cümle içinde kullanımı?
“Serencam”, bir olayın veya kişinin başından geçenlerin özetini veya hikâyesinin tamamını anlatır. Örneğin: “Bu romanda kahramanın serencamını okurken, onun zorlu yolculuğuna şahit olacaksınız.”
Bir serencam ne anlatıyor?
Bir serencam, olayların başlangıcından sonuna dek yaşanılanları ve nihai sonucu anlatır. Kahramanın veya konunun karşılaştığı durumlar, çektiği sıkıntılar ve sonunda ulaştığı durum bir bütün hâlinde sergilenir.
Serendipçe ne demek TDK?
“Serendipçe” genellikle “beklenmedik keşifler yaparak ilerlemek” anlamına gelen “serendipity” kavramından uyarlanmış bir ifade. Resmî TDK sözlüklerinde net bir karşılık olmayabilir, ancak Türkçe’de zaman zaman “tesadüfî ama yararlı keşifler” anlamında kullanıldığı görülür. “Serendipçe” ise bu kavramın Türkçeleştirilmiş biçimi olarak kabul edilebilir.
Cereneme ne demek?
“Cereneme” sözcüğü, Osmanlıca kaynaklarda çok sık görülmeyen veya günümüz Türkçesinde yaygın olmayan bir ifade. Muhtemelen yazım veya ses benzeşmesiyle karıştırılan bir kelime olabilir.
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.