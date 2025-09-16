Shane Larkin A Milli Takım'ı bıraktı mı, neden? Sosyal medyadan paylaşım yaptı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, A Milli Takımımızın oyuncularından biri olan Shane Larkin, sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Larkin'in gönderisinin ardından vatandaşlar Shane Larkin A Milli Takım'ı bıraktı mı, neden sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

SHANE LARKİN A MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI MI, NEDEN?

Shane Larkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 yıllık milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu. Türkiye'de geçirdiği yılların kendisi için değerli olduğunu belirten Shane Larkin'in yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye."

SHANE LARKİN KİMDİR, NERELİ?

Shna Larkin, 2 Ekim 192 yılında ABD'nin Ohio şehrinde dünyaya geldi. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu Miami Üniversitesi'nde kolej basketbolu oynarken, 2013 yılında NBA Seçmeleri'nde Atalanta Hawks tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi.

Seçimlerin ardından Dallas Mavericks'e takaslandı. Kariyeri boyunca Texas Legends, New York Knicks, Brooklyn Nets, Saski Baskonia ve Baston Celtics takımlarında oynadı. Günümüzde ise Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyiyor.