Sığınaklar nerelere yapılacak? 81 ilde sığınak inşaatı başlıyor

Türkiye’nin 81 ilinde sığınak inşa edilmesine yönelik çalışmalar başladı. Konuya ilişkin bilgileri paylaşan gazeteci Zafer Şahin, sığınakların TOKİ tarafından yapılacağını açıkladı.

81 İLDE SIĞINAK NEDEN YAPILACAK?

Gazeteci Zafer Şahin’in açıklamalarına göre Türkiye’nin etrafındaki güvenlik riskleri sığınak ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı. Şahin, şu anda ülkede yalnızca Ankara’da, 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen bir sığınak bulunduğunu ve bunun da günümüz koşullarına ne kadar uygun olduğunun bilinmediğini aktardı. Olası bir savaş, afet veya nükleer tehdit karşısında vatandaşların güvenli bir alana erişiminin olmaması nedeniyle yeni çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Sığınakların yapılmasının zorunlu hale gelmesinde güvenlik endişelerinin yanı sıra doğal afet senaryoları da etkili oldu. Modern teknolojiyle inşa edilecek bu yapılar, sadece savaş veya nükleer tehdit anlarında değil, aynı zamanda geniş çaplı afetlerde de vatandaşların korunması için kullanılacak. Böylece her ilde, kriz anlarında hızlı erişim imkânı sunacak güçlü ve dayanıklı alanlar oluşturulacak.

SIĞINAKLAR NEREYE YAPILACAK?

Kulis bilgilerine göre sığınak inşaatları Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde planlanıyor. Ankara’nın öncelikli iller arasında yer aldığı ve bazı şehirlerde çalışmaların başladığı bildirildi. TOKİ tarafından yürütülecek inşaat sürecinde, her bölgede halkın kolay ulaşabileceği noktalar tercih edilecek.

Sığınakların yer seçimi yapılırken afet ve kriz durumlarında hızla erişim sağlanabilecek merkezi alanların ön planda tutulacağı ifade ediliyor. Böylelikle her bölgede vatandaşların kısa sürede ulaşabileceği güvenli yapılar oluşturulacak. Bu planlamayla, ülkenin farklı noktalarında aynı anda ortaya çıkabilecek tehditlere karşı daha geniş kapsamlı bir güvenlik ağı kurulmuş olacak.

81 İLE SIĞINAK İNŞAATLARINI KİM, HANGİ ŞİRKET YAPACAK?

Edinilen bilgilere göre sığınakların inşaat süreci tamamen TOKİ tarafından yürütülecek. TOKİ, geçmişte büyük ölçekli konut ve kamu projelerini hayata geçirdiği gibi, bu kez de modern sığınak projelerinin hayata geçirilmesinde ana yüklenici kurum olarak görev alacak.