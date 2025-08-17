Silivri'de denize girmek yasak mı? 17 Ağustos Silivri Kaymakamlığı açıklaması

İstanbul'un birçok bölgesinde 16-17 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden dolayı bu kararın alındığı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından İstanbul'da denize girmenin yasak olduğu ilçeler arasında Silivri'nin olup olmadığı ise merak ediliyor.

SİLİVRİ'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI 17 AĞUSTOS?

Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilçe genelinde bulunan bütün plajlarda 15-16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 15-16-17 Ağustos tarihlerinde ilçemiz mülkü sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL HAVA DURUMU 17 AĞUSTOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü havanın saat 15.00'a kadar parçalı bulutlu olması bekleniyor. 16.00'dan itibaren ise bulutların dağılacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklıkların ise en düşük 22, en yüksek ise 30 derece olacağı tahmin ediliyor.

MGM tarafından paylaşılan rüzgar hızları ise şöyle: